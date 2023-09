Duisburger Seniorin vermisst: Wer hat Anna-Maria K. gesehen?

Duisburg. Anna-Maria K. (74) wohnt in einem Duisburger Seniorenheim. Sie wird vermisst. Die Polizei hat ein Foto veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Die Polizei Duisburg bittet die Bevölkerung in einem Vermisstenfall um Hilfe: Seit Mittwochabend (13. September) wird die 74 Jahre alte Anna-Maria K. vermisst.

Die Seniorin verließ am Mittwoch gegen 19 Uhr das Seniorenwohnheim an der Bonhoefferstraße in Meiderich und ist seitdem nicht zurückgekehrt. „Die Duisburgerin kennt zwar ihren Namen, ist aber örtlich nicht orientiert“, erklärt das Präsidium. „Es ist daher nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Anna-Maria. K in Duisburg vermisst: Wer hat diese Frau gesehen?

Das von der Polizei veröffentlichte Foto zeigt Anna-Maria K. aus Duisburg.

Frau K. ist 1,60 Meter groß, hat eine schlanke Figur und schulterlange dunkelblonde Haare. Sie trägt vermutlich eine Brille, ein graues Oberteil und eine olivfarbene Stoffhose.

Die Seniorin habe einen starken Bewegungsdrang und sei körperlich in der Lage, große Distanzen zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen, so die Polizei.

Die Polizei Duisburg fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Anna-Maria K. machen? Wer hat sie gesehen?

Hinweise nimmt die Polizei Duisburg jederzeit unter der Telefonnummer 0203 2800 oder unter dem Notruf 110 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg