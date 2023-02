Duisburger Schüler sprühen Reizgas und lösen Großeinsatz aus

Duisburg. Jugendliche haben an einer Gesamtschule in Duisburg Reizgas versprüht und damit einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst.

Jugendliche haben am Donnerstagmittag für einen Großeinsatz an der Gesamtschule Mitte in Duisburg gesorgt. Nach ersten Erkenntnissen haben sie dort Reizgas versprüht und sowohl drei Mitschüler als auch eine Lehrerin leicht verletzt.

Nach Auskunft von Stadt und Polizei klagten die Betroffenen über brennende Augen und Atemwege. Weil die Ursache zunächst unklar war und auch ein Gasleck nicht ausgeschlossen werden konnte, rückten Feuerwehr und Rettungsdienst gleich mit mehreren Fahrzeugen an. Während des Einsatzes war für Pkw an der Falkstraße kein Durchkommen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Ein Gasleck wurde schließlich nicht gefunden, stattdessen wird Reizgas als Ursache für die Atemwegsreizungen vermutet. Die Polizei hat zwei minderjährige Schüler mit zur Wache genommen. Nach ihrer Anhörung wurden sie von den Eltern abgeholt.

Näheres zu den Jugendlichen und zu den Umständen des Vorfalls machte die Polizei zunächst nicht öffentlich; die Ermittlungen dauern an. Von den Verletzten musste niemand ins Krankenhaus.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg