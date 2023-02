Erdbeben-Hilfe Duisburger sammelt an einem Tag tausende Euro an Spenden

Duisburg. Der Duisburger Bora Erdogan sammelt Spenden, um die Erdbeben-Opfer zu unterstützen. Die Hilfsbereitschaft ist riesig. Was mit dem Geld passiert.

Der Duisburger Bora Erdogan hat in einer spontanen Aktion tausende Euro für die Erdbebenopfer gesammelt. Der Unternehmer ist stadtbekannt, führt etwa das Café Fino und hat 2021 das ehemalige Grammatikoff in Duisburg-Mitte übernommen. Seine Familie sei vom Erdbeben nicht direkt betroffen, trotzdem habe er etwas für die Menschen in seiner zweiten Heimat tun wollen.

Spontane Aktion: Bekannte Spenden, Duisburger kauft ein

„Viele Bekannte haben mich gefragt, wie sie spenden können und waren unsicher“, erzählt Erdogan. „Also habe ich angeboten, dass sie mir das Geld schicken und ich die Sachen besorge.“ Mittwochnacht postete er einen Aufruf bei Facebook und WhatsApp. Er kenne eben viele Leute, sodass innerhalb von 24 Stunden rund 5000 Euro von Freunden und Bekannten zusammenkamen. „Heute morgen waren es noch mal 1000 Euro und es wird bestimmt noch mehr werden“, ist sich der 42-Jährige sicher. Einige seiner Angestellten hätten ihn sogar gebeten, einen Teil ihres Lohns einzubehalten und zu spenden.

Bora Erdogan hat 2021 das ehemalige Grammatikoff am Dellplatz in Duisburg übernommen. Dort soll das neue Kulturzentrum „Bora“ entstehen. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Seit Donnerstag ist der Duisburger mit Einkaufen beschäftigt. Dabei halte er sich an die offizielle Liste der Stadt. „Ich kaufe nur, was wirklich gebraucht wird.“ Was das ist, poste er regelmäßig: Zelte für 60 Personen, Schlafsäcke, Damenbinden, Windeln, Zahnbürsten und mehr. „Die Leute sollen sehen, was mit ihrem Geld passiert.“ Am Samstag wolle er einen Transporter organisieren und alles zur zentralen Sammelstelle der Feuerwehr in Homberg bringen. „Das ist alles nicht mein Verdienst“, betont Bora Erdogan. „Ich bin nur der Organisator, das Geld kommt von Leuten, die Gutes tun wollen und diese Bereitschaft finde ich sehr schön.“

Am Donnerstagnachmittag sind es schon 7000 Euro Spenden. Der Unternehmer kündigte an, die Summe, die am Ende zusammenkommt, aus eigener Tasche noch einmal verdoppeln zu wollen.

Wer spenden möchte, kann sich unter der Rufnummer 0173 2862408 bei Bora Erdogan melden.

