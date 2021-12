Duisburger Robin Bergener wird bei „Mr.Gay“-Wahl Dritter

Duisburg/Köln. Der Duisburger Robin Bergener hatte sich für das Finale von „Mr. Gay Germany“ qualifiziert. Über seinen dritten Platz freut er sich riesig.

Der Duisburger Robin Bergener stand am Samstag im Finale des Wettbewerbs „Mr. Gay Germany“ und ist nach aufregenden Wettbewerben und vier Auftritten auf dem Laufsteg auf Platz drei gelandet. Den ersten Platz belegt Max Appenroth aus Köln. Er ist der erste Trans-Mann, der diesen Titel trägt. Numero zwei wurde der Wahl-Berliner Marvin.

Am Sonntagmittag sagt er nach einer langen, rauschenden Party: „Ich bin überglücklich. Ich freue mich über Platz drei. Wir haben uns alle für Max gefreut, weil mit dem Titel eine Botschaft verknüpft ist.“ Bei „Mr. Gay Germany“ geht es nicht nur um Schönheit, die Kandidaten sollen für die LGBTQ-Community auch ihre Stimme erheben. Robin Bergener arbeitet an einem Berufskolleg. Als er selbst Jugendlicher war und sich outete, gab es für den gebürtigen Niederrheiner kaum Vorbilder. Das möchte er ändern und über sich verändernde Geschlechterrollen und Klischees aufklären.

Duisburger möchte über veränderte Geschlechterrollen aufklären

Am Montag steht Robin Bergener wieder vor seinen Schülern. Mit seiner sexuellen Orientierung geht er offen um. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Genau damit hat er die Jury und das Publikum am Samstagabend überzeugt. „Die ersten Challenges waren schon ganz gut. Am Samstagabend hatten wir dann unsere Walks. In Alltagsklamotten, einen Fetisch-Lauf in Lack und Leder und dann noch einen Roten-Teppich-Lauf.“ Während die anderen eher klassisch mit Anzügen auftauchten, hatte sich Bergener etwas besonderes einfallen lassen. „Ich habe mit den Geschlechterrollen gespielt und bin auf 15 Zentimeter Highheels gelaufen. Die Jury hat gesagt, diesen Walk hab ich abgerissen. Das Publikum war geschockt und erstaunt. Es war komplette Euphorie.“

Ein Preisgeld hat er mit seinem dritten Platz zwar nicht gewonnen, doch über „Ruhm und Ehre“ freut er sich auch. Am Sonntag folgte mit dem Erst- und Zweitplatzierten noch ein Foto-Shooting. „Ich habe so tolle Menschen kennen gelernt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in Kontakt bleiben.“

