Duisburg. Ein 56-Jähriger hat gestanden, in Duisburg und Dinslaken zwei Kinder sexuell missbraucht zu haben. Eines kam als Pflegekind in seine Familie.

Wegen sexuellen Missbrauchs verurteilte das Landgericht am König-Heinrich-Platz einen 56-jährigen Dinslakener zu fünf Jahren Gefängnis. Unmittelbar nach der Urteilsverkündung wurde der bislang nicht in Untersuchungshaft sitzende Angeklagte auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Haft genommen.

Bereits zu Beginn des dreitägigen Prozesses hatte der in Duisburg geborene Dinslakener zugegeben, zwischen Sommer 2001 und 2017 zwei Kinder sexuell missbraucht zu haben. Der Angeklagte hat mit seiner Ehefrau zwei eigene und zwei Stiefkinder in Röttgersbach. Einen Jungen, der als Pflegekind in die Familie kam, hatte er im Alter von sechs Jahren erstmals missbraucht. Gegen 6 Uhr morgens hatte er das Kind geweckt und den Jungen im Intimbereich angefasst.

Abhängigkeit des Pflegekindes ausgenutzt

Als der Junge 13 Jahre alt war, hatte der Täter erstmals den Oralverkehr bei ihm ausgeübt und sich auch von dem Kind befriedigen lassen. Er habe den Jungen nicht dazu gezwungen, sagte die Strafkammer, das habe der Angeklagte auch nicht nötig gehabt: Aufgrund seiner Stellung als Pflegekind sei der Geschädigte in einem Abhängigkeitsverhältnis gewesen, den Taten schutzlos ausgeliefert. „Besonders tragisch ist das angesichts des Umstands, dass Pflegekinder ja vom Jugendamt in eine Familie vermittelt werden, weil sie schon einiges durchmachen mussten und es ihnen eigentlich besser gehen soll“, so der Vorsitzende in der Urteilsbegründung.

Nachdem der Junge ausgezogen war, freundete sich der Angeklagte, der mit seiner Familie inzwischen nach Dinslaken umgezogen war, mit den Eltern eines vierjährigen Mädchens an. Mehrfach hatte er Spaziergänge mit dem Kind um den nicht weit entfernt liegenden Tenderingsee dazu ausgenutzt, dem Mädchen in die Hose zu greifen. „Er hat ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und ausgenutzt“, so die Kammer.

Geständnis und Schmerzensgeldzahlung wirkten sich im Urteil positiv aus

Zu Gunsten des Angeklagten sprach am Ende vor allem dessen Geständnis. Zudem hatte er im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs 2000 Euro Schmerzensgeld an den geschädigten Jungen bezahlt. Strafschärfend wirkten sich dagegen die unabsehbaren psychischen Folgen für die missbrauchten Kinder aus.