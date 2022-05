Konzertreihe Duisburger Reihe „Jazz auf’m Plazz“ startete in die Saison

Duisburg. Nach zwei Jahren Pause kehrt in Duisburg die Konzertreihe „Jazz auf’m Plazz“ zurück. Brasilianische Rhythmen zum Auftakt in der City.

Zwischen Forum und Theater beginnt am Donnerstag, 5. Mai, die Saison von „Jazz auf’m Plazz“. Während auf der Königstraße die Markthändler und Gastronomen zur Duisburger Spätschicht auffahren, beginnt um 19.30 Uhr das Musikprogramm mit der fünfköpfige Formation Koschitzki Pereira. Die beiden Bandleader Stefan Koschitzki und Fabiano Pereira versprechen mit ihrem Programm „Brazilian Blues“ eine „elektrisierende Verbindung zwischen Bossa Nova und Bebop“.

„Nach zwei Jahren coronabedingter Pause freuen wir uns sehr, wieder spannende Künstler und hochkarätige Live-Musik in Duisburgs guter Stube auf dem König-Heinrich-Platz zu zeigen. Wie auch in den Vorjahren ist der Eintritt frei“, so Pressesprecher Andreas Vanek vom Hauptsponsor Sparkasse Duisburg.

Duisburg: Bis zu 800 Gäste werden erwartet

„Die Konzerte bei Jazz auf’m Plazz waren seit 2008 immer besondere Highlights, daran wollen wir in diesem Sommer anknüpfen und erwarten bei gutem Wetter bis zu 800 Gäste an einem Abend“, so Uwe Kluge, Geschäftsführer von Duisburg Kontor. Rund um den Platz stehen unter anderem ein Winzer und ein weiterer Getränkestand bereit, die gastronomischen Angebote der benachbarten Spätschicht ergänzen die Auswahl. Offiziell eröffnet Bürgermeisterin Edeltraud Klabuhn die Konzertreihe.

