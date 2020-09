Zwei von vier Recyclinghöfen in Duisburg bleiben am kommenden Dienstag wegen eines Warnstreiks der Beschäftigten geschlossen. Die Standorte Süd (Bild) und Hochfeld öffen wie gewohnt.

Tarifkonflikt Duisburger Recyclinghöfe: Streik am Dienstag

Duisburg. Die beiden Duisburger Recyclinghöfe Nord und West werden am 22. September bestreikt. Grund sind die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst.

In der Tarifauseinandersetzung um die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen ruft die Gewerkschaft Verdi für den kommenden Dienstag, 22. September, zu einem Warnstreik auf. Betroffen von den Arbeitsniederlegungen der Beschäftigten sind in Duisburg die Recyclinghöfe Nord (Hamborn) und West (Rheinhausen). Die beiden Standorte Mitte (Hochfeld) und Süd (Huckingen) bleiben uneingeschränkt geöffnet, teilten die Wirtschaftsbetriebe (WBD) am Freitag mit.

Gewerkschaft Ver.di: Kein faires Angebot der Arbeitgeber

„Der Verhandlungsauftakt war enttäuschend. Zwar haben die Arbeitgeber freundliche Worte für die Leistung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gefunden, ein faires Angebot für Lohnsteigerungen ist jedoch nicht in Sicht. Sie jammern über eine angeblich angespannte Kassenlage bis 2023 und streben eine lange Laufzeit für einen Tarifvertrag an“, hatte der Ver.di-Vorsitzende Frank Werneke nach der ersten Verhandlungsrunde am 1. September gesagt.

Forderung: 4,8 Prozent mehr Lohn, mehr Geld auch für Auszubildende

Ver.di fordert für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro pro Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 100 Euro pro Monat angehoben werden. Erwartet wird die Ost-West-Angleichung der Arbeitszeit. Darüber hinaus soll in den Tarifverhandlungen das Thema der Entlastung der Beschäftigten behandelt werden. Die besonderen Themen des Gesundheitswesens und der Pflege sollen an einem eigenen Verhandlungstisch im Rahmen der Tarifrunde eingebracht werden.