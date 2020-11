Duisburger Radfahrer nach Unfall auf Ikea-Parkplatz verletzt

Duisburg. Bei einem Unfall auf dem Parkplatz von Ikea in Duisburg wurde ein 50-jähriger Mann verletzt. Die Aussagen zum Unfallhergang widersprechen sich.

Am Freitagabend ist es vor dem Ikea-Markt in Duisburg-Hamborn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stießen gegen 21 Uhr an der Ausfahrt des Parkplatzes zur Beecker Straße der Fahrer eines weißen Mazda und ein Radfahrer zusammen. Dabei verletzte sich der 50-jährige Radfahrer und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Polizei Duisburg sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben

Die Aussagen der Beteiligten stimmen nicht überein. Daher sucht die Polizei jetzt Zeugen, die das genaue Unfallgeschehen beschreiben können. Insbesondere wollen die Ermittler klären, aus welcher Richtung der Radfahrer kam, und ob er auf dem Radweg oder auf der Straße fuhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0203 2800 entgegen.

