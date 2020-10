Duisburger Philharmoniker: Residenzkünstler spielt Trompete

„Artist in Residence“ der Duisburger Philharmoniker in der Saison 2020/21 ist der junge Trompeter Simon Höfele. werden:Simon_Hoefele_04_c_Marco_Borggreve_300dpi_4c.jpg

Duisburg. Der 26-jährige Simon Höfele spielt in der Mercatorhalle Konzerte von Johann Nepomuk Hummel und Joseph Haydn – und das zweimal pro Abend.

Mit zwei Kernstücken des klassischen Trompeten-Repertoires gibt Simon Höfele jetzt seinen Einstand als „Artist in Residence“ der Duisburger Philharmoniker. Am Mittwoch und Donnerstag, 7. und 8. Oktober, spielt er in der Philharmonie Mercatorhalle jeweils um 18 und 20.30 Uhr die beliebten Solo-Konzerte von Johann Nepomuk Hummel (E-Dur) und Joseph Haydn (Es-Dur).

Beide Komponisten hatten sie für den seinerzeit gefeierten Trompeter Anton Weidinger geschrieben, der die Spielmöglichkeiten seines Instruments durch einen ausgetüftelten Klappen-Mechanismus deutlich erweitert hatte. Simon Höfele, der als Fünfjähriger eine simple Deko-Fanfare von der Wand riss, die sein Vater bei Ebay ersteigert hatte, wollte seither Trompete spielen. Heute ist der 26-Jährige aus Hessen auf diesem Instrument ein vielfach ausgezeichneter Künstler.

Duisburger Residenzkünstler Simon Höfele wurde vielfach ausgezeichnet

Ob Klassik, Jazz oder zeitgenössische Musik: Der ARD-Wettbewerbsgewinner beherrscht ein breites Repertoire und ist ein international gefragter Solist. Er war unter anderem „New Generation Artist“ der BBC, „Rising Star“ der europäischen Konzertsaal-Organisation Echo und „Junger Wilder“ am Konzerthaus Dortmund. Für seine Anfang des Jahres erschienene CD „Standards“ erhielt er den Opus-Klassik-Musikpreis.

Die Philharmoniker begleiten den neuen Residenzkünstler unter der Leitung des niederländischen Originalklang-Experten Jan Willem de Vriend, der als Erster Gastdirigent in dieser Saison noch zwei weitere Philharmonische Konzerte übernehmen wird. Gemeinsam eröffnen de Vriend und das Orchester den Abend mit der 4. Sinfonie B-Dur von Ludwig van Beethoven, die nach einer düsteren Einleitung mit mitreißender Energie voran stürmt.

Für die Besucher besteht Maskenpflicht. An beiden Konzerttagen führt Martin Fratz um 17.15 und 19.45 Uhr in das Programm ein. Karten (10 bis 39, ermäßigt 5,50 bis 20 Euro) gibt es auch an der Theaterkasse unter 0203 283 62 100 sowie online unter www.duisburger-philharmoniker.de.