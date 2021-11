Duisburger Niederrhein-Therme läutet die Wintersaison ein

Gerade in der kalten Jahreszeit ist ein Saunabesuch in der Duisburger Niederrhein-Therme sehr beliebt.

Duisburg. Die Niederrhein-Therme im Duisburger Revierpark Mattlerbusch verlängert im Winter die Öffnungszeiten. Zudem gibt’s jetzt eine Dankeschön-Aktion.

Die ersten Buden des Weihnachtsmarkts sind längst aufgestellt, die Uhren sind auf die Winterzeit zurückgestellt und auch die Duisburger Niederrhein-Therme eröffnet jetzt die Wintersaison.

Die kalte Jahreszeit steht in den Startlöchern und die Therme will den Duisburgerinnen und Duisburgern sowie allen Kurzurlaubern einen warmen Wohlfühlwinter bereiten. Starthilfe dafür ist einerseits eine Dankeschön-Aktion und andererseits verlängerte Öffnungszeiten für Sauna, Sole, Entspannung und Wellness. Von Montag bis Donnerstag öffnet die Niederrhein-Therme im Herzen des Revierparks Mattlerbusch jetzt immer von 9 bis 22 Uhr, samstags sogar von 9 bis 23 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist von 9 bis 21 Uhr geöffnet.

Neues Angebot in der Niederrhein-Therme: Zehn Mal bezahlen, zwölf Mal entspannen

Als kleines Dankeschön für anhaltende Treue der Besucher, die trotz der langen Corona-Einschränkungen mit zwischenzeitlichen Lockerungen und mit Hygieneregeln längst wieder in der Therme Entspannung und Erholung suchen, gibt es jetzt eine neue Aktion: Bis zum Jahresende gibt es beim Kauf einer Zehnerkarte zwei Gratistickets statt bisher nur einer kostenlosen Eintrittskarte dazu.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

„Ich freue mich richtig, in welchem Maße die Stammgäste und die neuen Besucher uns die Treue halten“, sagt Betriebsleiterin Sandra Blat y Bränder und hofft, dass mit diesem Winterspecial und den neuen Öffnungszeiten „dem Wohlfühlwinter mit zahlreichen Kurzurlauben nichts mehr im Wege“ steht.

Die Zehnerkarten sind ab sofort an der Kasse erhältlich, außerdem bestellbar unter 0203 9958412 oder online auf www.niederrhein-therme.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg