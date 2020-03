Duisburger Nahverkehrsplan: HSV-Fraktion lobt Verbesserungen

Duisburg Die HSV-Fraktion hat zuletzt von den Duisburgern Verbesserungsvorschläge für den Nahverkehrsplan gesammelt. Einige sollen nun beschlossen werden.

Die HSV-Fraktion hat zuletzt Kritik und Anregungen aus der Duisburger Bevölkerung zum neuen und vielfach kritisierten Nahverkehrsplan gesammelt. Nun freut sich Fraktionsvorsitzende Karlheinz Hagenbuck, dass einige Verbesserungsvorschläge in die Beschlussvorlage für den am 30. März als "Ersatz-Rat" tagenden Haupt- und Finanzausschuss eingeflossen sind. DVG weiter.

„Erfreulich ist, dass bei den geplanten kurzfristigen Maßnahmen die Anbindung von Bruckhausen an Hamborn durch Reaktivierung der Linie 908 und eine Anpassung der Betriebszeiten bis August 2020 umgesetzt werden“, so Hagenbuck. Die Einführung einer zusätzlichen Linie 925 in Rheinhausen (Eisenbahnsiedlung) lasse zudem viele Menschen im Duisburger Westen aufatmen, auch wenn die Umsetzung erst zum Fahrplanwechsel Sommer 2021 geplant sei.

HSV-Fraktion fordert Nord-Süd-Ringlinie für Duisburg

Hagenbuck: "Nun bleibt zu hoffen, dass die DVG auch die Anregung der HSV-Fraktion zur Bekämpfung der Straßenbahnüberfüllung von Nord nach Süd und umgekehrt aufgreift und langfristig eine Nord-Süd-Ringlinie mit vier Bahnen an Wochentagen als Alternative einführt."