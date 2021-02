Ein 55-jähriger Mann wurde laut Polizeibericht nachts in seiner Wohnung in Duisburg-Beeck überfallen. (Symbolbild)

Raubüberfall Duisburger nachts in eigener Wohnung von Männern überfallen

Duisburg. Zwei mit Skimützen maskierte und bewaffnete Räuber sollen in Beeck nachts in eine Wohnung eingebrochen sein und den Bewohner angegriffen haben.

Ein 55 Jahre alter Mann ist in Beeck laut Polizeibericht in der Nacht auf Sonntag in seiner eigenen Wohnung von zwei maskierten Männern überfallen und angegriffen worden.

Die Polizei wurde Sonntagmorgen gegen 2 Uhr an die Weststraße gerufen. Der 55-Jährige hatte den Notruf gewählt, weil er gegen 1.30 Uhr in seinen eigenen vier Wänden von zwei ihm Unbekannten bedroht und verletzt worden sei.

Duisburg-Beeck: Männer mit Skimasken und Schusswaffe wollten Bargeld

Die Männer sollen schwarze Skimasken getragen haben. Sie sollen dem Mann mit einer Schusswaffe gedroht haben und gezwungen haben, Bargeld herauszugeben.

Das Opfer habe den Räubern jedoch gesagt, es sei „ein armer, alter, kranker Mann“ und habe kein Geld, so berichtet die Pressestelle der Polizei. Daraufhin sollen die Täter ihr Opfer geschubst und getreten haben. Dann seien die Einbrecher ohne Beute geflüchtet. Den 55-Jährigen brachten Rettungskräfte nach Angaben der Polizei ins Krankenhaus.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die beiden Unbekannten sollen etwa 1,75 Meter groß sein und bei der Tat dunkel gekleidet gewesen sein. Die von ihnen genutzte schwarze Schusswaffe hatte laut Opfer einen silbernen Griff.

Die Kripo sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 13 melden.