Duisburger nach Chaos-Fahrt dem Haftrichter vorgeführt

Die Polizei Duisburg hielt den 32-Jährigen in der Nähe des Straßenverkehrsamtes an.

Duisburg. Ohne Fahrerlaubnis, mit falschen Kennzeichen und Drogen an Bord war ein Duisburger unterwegs, als ihn in Duissern die Polizei kontrollierte.

Schlecht sah es für einen 32-Jährigen nach einer Verkehrskontrolle in Duissern am Samstagabend aus: Ohne Fahrerlaubnis, mit gestohlenen Kennzeichen und mit Drogen an Bord erwischte ihn die Polizei um 22.55 Uhr auf der Ludwig-Krohne-Straße in der Nähe des Straßenverkehrsamtes.

Die Ausrede des nervös wirken Mannes: Er habe den Wagen gerade für ein paar Hundert Euro gekauft und die Kennzeichen in einer Pfütze gefunden. Da der Verdacht bestand, dass der Mann auch unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war, entnahm ihm ein Arzt auf der Polizeiwache eine Blutprobe.

Drogenfahrt in Duisburg: 32-Jähriger dem Haftrichter vorgeführt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 32-Jährige unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis einem Haftrichter vorgeführt.

