Duisburger muss ins Krankenhaus – Polizei führt Hund aus

Duisburg. Nach einem Sturz musste ein Senior aus Duisburg ins Krankenhaus gebracht werden. Polizisten kümmerten sich kurzerhand um seinen Hund

Einem alten Herrn und seinem Hund haben Polizisten in Duisburg geholfen. Denn der Senior war in seiner Wohnung an der Realschulstraße in der Innenstadt gestürzt, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Dienstagmittag auf berichtete.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Mann muss ins Krankenhaus – Tierheim Duisburg holt Hund ab

Doch wie sollte es mit seinem Vierbeiner weitergehen? Ehe auch der Hund abgeholt wurde, unternahm die Polizeistreife mit dem Tier noch eine Gassirunde an der frischen Luft. Dann sammelten Mitarbeiter des Tierheims den Vierbeiner abgeholt.