CDU-Wahlparty in Mülheim: Am Sonntag wählten die Mülheimer Marc Buchholz aus Duisburg zum neuen Oberbürgermeister.

Kommunalpolitik Duisburger Marc Buchholz (CDU) zum OB in Mülheim gewählt

Duisburg/Mülheim/Rheinberg. Mülheims neuer Oberbürgermeister Marc Buchholz ist Duisburger. Bürgermeister in Rheinberg wird Dietmar Heyde von der AIDS-Hilfe Duisburg/Wesel.

Auch Duisburg hat jetzt einen CDU-Oberbürgermeister – allerdings in der Nachbarstadt. In Mülheim konnte CDU-Kandidat Marc Buchholz am Sonntag die Stichwahl gegen Monika Griefahn (SPD) gewinnen.

Buchholz lebt mit seinen Kindern und Eltern in einem Mehrgenerationenhaus in Neumühl im Duisburger Norden. Dort hat er früher auch Stadtteilpolitik in der Hamborner Bezirksvertretung gemacht.

Der 52-Jährige war in Mülheim seit März 2019 Beigeordneter für Bildung, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport und Kultur, zuvor 13 Jahre lang Beigeordneter im niederrheinischen Kevelaer. Bei den Wahlen am 13. September hatte sich Buchholz mit nur 94 Stimmen für die OB-Stichwahl qualifiziert. Aus der ging er mit 56,91 Prozent der Stimmen als Sieger hervor.

Dietmar Heyde wird Bürgermeister

Auch in Rheinberg gab es am Sonntag einen in Duisburg bekannten Wahlsieger: von Bündnis 90/Die Grünen. Der 56-Jährige aus Rees-Millingen ist Geschäftsführer der AIDS-Hilfe Duisburg/Kreis Wesel und wird diesen Posten nun nach 20 Jahren aufgeben. Ob es bei der AIDS-Hilfe einen direkten Nachfolger für Heyde geben wird, ist noch ungewiss.