Duisburger Lions-Clubs: Adventskalender kaufen und Gutes tun

Duisburg. Zwei Duisburger Lions-Clubs und der Leo-Club Niederrhein präsentieren ihren Adventskalender. Vom Reinerlös werden soziale Projekte unterstützt.

Der Lions-Club Duisburg, der Lions-Club Duisburg-Hamborn sowie der Leo-Club Niederrhein rühren zusammen mit Schirmherr und Oberbürgermeister Sören Link die Werbetrommel für ihren Adventskalender.

„Mit dem Erlös durch den Kalenderverkauf unterstützt der Lions-Club seit einigen Jahren viele soziale Einrichtungen“, so Link. „Gerade jetzt in der Pandemiezeit ist finanzielle Hilfe für solche Projekte ein starkes Signal, sich weiter zu engagieren.“

Lions-Adventskalender in Duisburg: 349 Preise im Wert von 16.500 Euro zu gewinnen

In diesem Jahr gibt es demnach 349 Preise Im Wert von 16.500 Euro zu gewinnen – darunter ein Gutschein für ein Gast-Segelflug, diverse Tickets für die Duisburger Philharmoniker, ein Auto für ein Wochenende, Hotel-Übernachtungen, ein Candlelight-Dinner, Einkaufsgutscheine sowie 1000 Euro in bar.

Der Adventskalender wird in Duisburg und in Moers in einer Auflage von 8000 Stück zu je 5 Euro bis zum 30. November in 50 Verkaufsstellen angeboten verkauft. Der Reinerlös des Kalenderverkaufs – nach Lions-Angaben 40.000 Euro abzüglich der Druckkosten – fließt zu 100 Prozent in soziale, kulturelle und Jugendprojekte in Duisburg, Moers und am Niederrhein.

