Duisburger liefert sich auf A 3 Verfolgungsjagd mit Polizei

Duisburg. Ein Einbrecher aus Duisburg hat sich auf der A 3 eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Letztendlich scheiterte seine Flucht.

Ein Duisburger hat sich am Donnerstagabend auf der A 3 eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Augenzeugen hatten den Mann und einen Komplizen bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Bergischen Landstraße im Düsseldorfer Stadtteil Ludenberg bemerkt und den Notruf gewählt – der Beginn eines Katz-und-Maus-Spiels.

Einbrecher rasen bei Flucht auf die A 3 in Richtung Köln

Die Täter flüchteten in einem schwarzen Golf in Richtung Mettmann. Die Polizei fahndete auf den Ausfallstraßen. Eine Streife entdeckte den Fluchtwagen an der Auffahrt zur A 3 in Richtung Köln und rief Verstärkung.

Das Duo in dem Golf fuhr auf den Autobahnparkplatz Stindertal, gab dann jedoch wieder Gas, nur um auf dem Beschleunigungsstreifen eine Vollbremsung zu vollziehen. Die Türen sprangen auf und die beiden Männer rannten in einen angrenzendes Waldstück.

Zweiter Tatverdächtiger entkommt

Dort stellten die Einsatzkräfte den 26-Jährigen, der in Duisburg gemeldet ist. Der zweite Tatverdächtige konnte entkommen. In dem Golf stellten die Beamten unter anderem Einbruchswerkzeug, Taschenlampen und Walki-Talkis sicher.