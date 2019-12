Duisburger Lektorin gibt Buchtipps für lange Winterabende

Immer diese Familie! Tatsächlich bieten Familiengeschichten immer wieder spannenden Stoff für Romane, die zugleich auch gesellschaftliche Verhältnisse widerspiegeln. Christiane Bays, Lektorin der Stadtbibliothek, lässt in ihren Büchertipps für dieses Weihnachtsfest wieder tief blicken in glückliche und gescheiterte Familien, um innige Verbundenheit, aber auch Gewalt und Verwahrlosung. Bücher, die das Herz erwärmen und dunkle Seelengefilde erkunden.

Claire Lombardo: Der größte Spaß, den wir je hatten, dtv, 25 Euro

David und Marilyn Sorenson haben in den siebziger Jahren geheiratet und lieben sich auch vierzig Jahre später noch innig. Ihre vier erwachsenen Töchter jedoch haben mit diesem Glück zu kämpfen, ahnend, dass sie dieses selber nie erreichen werden. Sie scheitern jede auf ihre Art an ihren Idealen und reiben sich an schwesterlichen Rivalitäten auf. Mitten hinein platzt auch noch der 15-jährige Jonah, den die zweitälteste Tochter Violet verheimlicht und nach der Geburt zur Adoption freigegeben hatte.

Lombardo lässt den Leser tief eintauchen in das Leben der amerikanischen Familie und schildert mit großer Empathie aus unterschiedlichen Perspektiven die facettenreichen Lebenswege der Figuren. Diese verknüpft sie so kunstvoll, dass man sich auch nach über 700 Seiten nur sehr ungern trennt von diesen Sorensens.

Goehril Gabrielsen: Die Einsamkeit der Seevögel, Insel, 20 Euro

Mit Norwegen als Gastland der Frankfurter Buchmesse gab es einige bemerkenswerte Neuerscheinungen. Eine davon ist diese Geschichte um eine junge Wissenschaftlerin, die mitten im Winter für mehrere Monate in die Finnmark reist, um dort Studien über bedrohte Seevögelarten zu betreiben. Es ist bitterkalt und sehr einsam dort, so dass sie mehr als genug Zeit hat ihr Leben zu reflektieren. Ihre Gedanken kreisen um ihren gewalttätigen Exmann S., dem sie die gemeinsame Tochter überlassen hat. Gleichzeitig wartet sie auf ihren Geliebten Jo, der ihr folgen wollte. Aber Jo kommt nicht und je länger sie auf sich selbst zurückgeworfen ist, desto bedrohlicher werden die winterliche Wildnis und die Untiefen ihrer Gedankenwelt.

Dieser Roman ist Abenteuer, Krimi und Liebesgeschichte in einem. Ungemein dicht und spannend erzählt, schafft er garantiert genüssliche Lesestunden am Kamin.

Norbert Scheuer: Winterbienen, Beck, 22 Euro

Winter 1944/45 in der Eifel. Hier lebt Egidius Arimond in einem Bergarbeiterstädtchen und züchtet Bienen. Er leidet unter Epilepsie, für die Nazis ist sein Leben nichts wert. Wäre sein Bruder nicht ein Fliegerheld, er lebte längst nicht mehr. Die Medikamentenbeschaffung wird immer schwieriger, seine Anfälle häufen sich. Als Lehrer darf er schon lange nicht mehr arbeiten, seitdem widmet er die meiste Zeit seinen Bienen. Doch Egidius ist ein ganz besonderer Mensch. Er versteckt Juden in seinen Bienenkörben und verhilft ihnen unter Einsatz seines Lebens zur Flucht über die belgische Grenze. Dabei hat Egidius nicht nur aufrechte Motive. Er tut dies vor allem, um Geld für seine Medikamente zu verdienen.

In einfacher, klarer Sprache, die perfekt gewählt ist für die Tagebuchform, ist dem Autor ein beeindruckender Gesellschaftsroman gelungen, welcher es zu recht auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft hat.

Sarah Lapido Manyika: Wie ein Maultier, das der Sonne Eis bringt, Hanser, 17 Euro

Moraya da Silva, pensionierte Englischprofessorin und ehemalige Diplomatengattin nigerianischer Abstammung, steht kurz vor ihrem 75. Geburtstag. Doch keine Spur von Altersmüdigkeit! Sie macht mit ihrem alten Porsche Buttercup die Straßen von San Francisco unsicher, trägt bunte Kleider und will sich ein Tattoo stechen lassen. Bei einem Sturz mit ihren neuen knallroten Highheels bricht sie sich die Hüfte und ist zu einer langen Reha-Kur gezwungen. Auch hier besticht sie andere Menschen mit ihrer Lebensfreude und knüpft neue Kontakte.

Dies ist ein kleiner, feiner Roman, der Mut macht auf das Leben und Älter werden.

Agnes Lovise Matre: Das Schweigen des Fjords, Knaur, 9,99 Euro

Ein kleiner Ort am Hardangerfjord in Westnorwegen. Polizeichef Bengt Alvsaker ist von Oslo hierher in seinen Heimatort zurückgekehrt. Just als sein in Oslo lebender Sohn in den Sommerferien zu Besuch kommen soll, verschwindet der sechsjährige Nachbarjunge Anders auf mysteriöse Weise. Bald wird klar, dass es große Probleme in der Familie gab. Die Mutter hat die Familie vor Jahren verlassen, der Vater ist Alkoholiker und überließ der überforderten zwölfjährigen Tochter schon früh die Aufsicht über den Jungen. Zunächst wird der Junge nicht gefunden. Es gibt viele Spuren, die jedoch in die Irre führen.

Viel mehr als ein Krimi, bietet dieser spannende Roman die realistische Beschreibung einer nichtfunktionalen Familie. Mit viel norwegischem Lokalkolorit versehen und einem Sommerflair, der gerade im Winter in die Herzen erwärmt.

Tommy Orange: Dort, dort, Hanser, 22 Euro, Hörbuch, gelesen von Christian Brückner, 1MP3-CD, 24,95 Euro

Zwölf Native Americans wollen zum großen Powwow, einem traditionellen Fest der Indigenen in Oakland/Kalifornien. Doch nicht alle kommen, um ihre Tradition zu feiern. Orange erzählt die Geschichten dieser Menschen, die zum Beispiel Postbotin, Drogendealer oder Filmemacher sind. Einige von ihnen sind täglichem Rassismus ausgesetzt, sind Alkoholiker oder Opfer von Vergewaltigungen. Längst nicht allen ist es gelungen, sich in einem harmonischen Leben einzurichten. Während die einen Tänze einüben und aufwändige Kostüme gestalten, planen die anderen den großen Coup: den Raub der Preisgelder für die besten Tänzer und Drummer beim Powwow.

Mit großer literarischer Wucht und Klarheit lässt der Autor seine Protagonisten zu Wort kommen, und er weiß, wovon er schreibt: Er ist selbst Mitglied der Cheyenne und Arapaho Tribes.