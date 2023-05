Duisburger Künstlerbund: Das ganze Programm zum Jubiläum

Duisburg. Der Duisburger Künstlerbund hat eine bewegte hundertjährige Geschichte. Auf welche Highlights sich Kunstfreunde zum Jubiläum freuen können.

Der Duisburger Künstlerbund (DKB) feiert sein 100-jähriges Bestehen mit unterschiedlichen Ausstellungen und Veranstaltungen an verschiedenen Orten. Ausdrucksstarke Schwerpunkte setzen die 21 aktuellen Mitglieder in der Cubus-Kunsthalle im Kantpark, Friedrich-Wilhelm-Straße 64.

Dort ist bis zum 11. Juni immer mittwochs bis sonntags von 14 bis 18 Uhr die Jubiläums-Motto-Ausstellung „Wirklich 100 – so ist das jetzt“ zu sehen. Sie gibt einen imposanten Einblick in die künstlerische Vielfalt der Mitglieder. Skulpturen, Zeichnungen, Videos, Collagen, Malerei, Fotografien schärfen die Augen, Ohren und Sinne der Betrachter.

Duisburger Künstlerbund: Plakataktion als großer Hingucker

Seit Jahresbeginn wurde die Ausstellung geplant und bestückt. „Mit uns ist das so wie mit einer Jazzband“, sagt DKB-Vorstand Roger Löcherbach, „jeder ist ein Virtuose, jeder ist gut, aber man muss zusammenwirken“.

Kunst verbindet, Kunst kann und wird aber auch die „kreative Streitkultur“ anregen, meint Cubus-Direktorin Dr. Claudia Schäfer und verweist auf die Podiumsdiskussion „Kunst in Duisburg – Belastung oder Gewinn?“ am 26. Mai in „ihrer“ Kunsthalle.

Dort können auch vom 14. Mai bis einschließlich 11. Juni in einer ungewöhnlichen Nachlassausstellung die Werke des 2016 verstorbenen Künstlers Heinrich Strunk gegen eine Spende erworben werden. Schäfer ist von der Idee begeistert: „Manche Nachlässe werden bewahrt, landen in Kellern, viele aber auch auf dem Sperrmüll. Die Familie und Freunde von Heinrich Strunk gehen einen anderen Weg. Sie ermöglichen mit dieser Ausstellung, dass seine Werke weiterleben und viele Menschen mit ihnen in Kontakt treten können.“

Auch ihre Gründer und Wegbereiter haben die heutigen DKB-Künstler nicht vergessen. Ihnen ist unter dem Titel „Spuren der Anfänge“ eine Ausstellung im Museum St. Laurentius an der Martinistraße 7 in Rheinhausen gewidmet. Eröffnet wird sie am Sonntag, 7. Mai, und endet am 1. Oktober.

Skulpturen, Zeichnungen, Videos, Collagen, Malerei, Fotografien schärfen in der Cubus-Kunsthalle die Augen, Ohren und Sinne der Betrachter. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Kunstrundgänge, Künstlergespräche, eine Performance über „Duisburgs berühmte Frauen“, Vorträge, eine kleinere Gruppenausstellung wie etwa die Präsentation von Zeichnungen im Künstlerhaus an der Goldstraße 15 vom 2. bis 25. Juni runden das Jubiläumsprogramm ab. Großer Hingucker wird eine Plakataktion mit Werken der Jubiläums-Künstler sein, verteilt über das ganze Stadtgebiet.

Auch gibt es ein über 90-seitiges, aufwendig gestaltetes Künstlerbuch mit Bildern und Exponaten aller 21 aktuellen Mitglieder einschließlich eines 16-seitigen Beiheftes über die Geschichte des Vereins. Es ist für 25 Euro in allen Veranstaltungsorten beim DKB-Jubiläum erhältlich.

Die vollständige Programm- und Eventübersicht zum Jubiläum ist unter www.duisburger-kuenstlerbund.de zu finden.

