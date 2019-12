Duisburg. Krippenspiele gibt es an Heiligabend einige in Duisburgs Kirchen. Nachwuchsprobleme gibt es keine – nur an männlichen Darstellern mangelt es.

Duisburger Krippenspiele zwischen Musical und Märchen

Im großen Gottesdienstraum des Hauses der evangelischen Gemeinde in Homberg wird geprobt. „Jetzt mache bitte einmal eine andere Bewegung und drehe Dich dabei zu den Leuten und dann sprich Deinen Text noch einmal“, gibt Pfarrer Matthias Immer seine Regieanweisung. Der Junge, der vorne vor den Sitzreihen mit etwa zehn anderen Kindern und Jugendlichen steht, beginnt erneut mit seinem Teil der Szene. „Super, das hast Du so toll gemacht“, sagt der Pfarrer, als der Junge seinen Text beendet hat. Es folgt spontaner Applaus von den Eltern, Helfern aus der Gemeinde und anderen Kindern, die zur Probe gekommen sind. Seit Mitte November üben die rund 26 Kinder – darunter tatsächlich auch ein paar Jungs - für das Krippenspiel, das am Heiligabend beim Gottesdienst aufgeführt werden soll. Das Spiel mit Josef, Maria, den Hirten, Heiligen Königen, Engeln, Schafen, dem Ochs und dem Esel – und natürlich dem Jesuskind – ist beliebt wie eh und je.

Das Krippenspiel der evangelischen Gemeinde Alt-Duisburg ist von der ersten bis zur letzten Zeile in Reimen gehalten. Foto: Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Nicht nur in Homberg und nicht nur bei den Zuschauern. Auch immer mehr Darsteller finden sich jedes Jahr in den evangelischen und katholischen Kirchen in Duisburg zum Mitmachen. Allerdings sind es meist Mädchen. „Ich bin jedes Jahr wieder gespannt, wie viele Kinder wohl dieses Mal dabei sein werden“, gesteht Matthias Immer. Aber ein paar sind es dann doch immer. „In diesem Jahr musste ich die Geschichte sogar um 19 Rollen aufstocken, weil so viele Kinder mitmachen wollten.“

Das Lied der armen Hirten

Und damit sich keines der zahlreichen Kinder, die beim Krippenspiel mitwirken, während der Proben langweilt, wird in Homberg alles gut organisiert: Während eine Gruppen im Gemeindesaal probt, basteln die anderen Kindern (betreut von einigen Eltern) oder spielen in einem anderen Raum des Hauses. Langweile soll aber auch an Heiligabend nicht bei den Zuschauer aufkommen: „Unser Krippenspiel ist jedes Jahr ganz anders“, sagt Pfarrer Immer. Er bedient sich dazu gerne im Filmgenre als Vorlage. „Aber es muss eine Botschaft darin enthalten sein und das Stück muss natürlich mit Weihnachten zu tun haben, nur eben ganz anders“, erzählt er über die Ansprüche an sein Drehbuch. Was genau gespielt wird, bleibt bis zum 24. Dezember für alle Unbeteiligten geheim.

Auch im Evangelischen Haus der Gemeinde Homberg probten 26 Kinder seit einigen Wochen für den großen Auftritt an Heiligabend. Foto: Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

„Wir haben da alle ein anderes System“, erzählt Pfarrer Immers Kollege Stephan Blank von der evangelischen Gemeinde Alt-Duisburg in Stadtmitte. Er musste sein diesjähriges Krippenspiel sogar mit 36 Rollen ausstatten, damit alle Kinder, die mitmachen wollten, auch konnten. „Das Lied der armen Hirten“ lautet der Titel seines Stückes, das an Heiligabend in der Salvatorkirche zu erleben sein wird. „Und es ist von der ersten bis zur letzten Zeile in Reimen verfasst“, sagt er.

Jedes Jahr ein neues, gereimtes Werk

Es ist das bereits etwa 25. Stück für Weihnachten, das Stephan Blank schrieb. „Und jedes Jahr gibt es ein neues, gereimtes Werk.“ Die ersten Sätze für das 23 Din-A5-Seiten umfassende Weihnachts-Schauspiel verfasste er erst Mitte November. Ende November fand dann die erste Probe statt. „Ich zittere jedes Jahr wieder, ob sich genügend Kinder als Darsteller finden“, gesteht der Pfarrer. Völlig unbegründet, wie sich zeigt. Nur männliche Krippenspieler machen sich auch hier rar. „Besonders schwer ist es, größere Jungs zu finden, die mitmachen“, weiß er. Und so muss sein 15-jähriger Josef-Darsteller in diesem Jahr nun zum bereits dritten Mal in seine Rolle schlüpfen. „Denn selbst unsere Hirten sind alles nur Mädchen.“

Pfarrer Stephan Blank überwacht die Proben zum Krippenspiel. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Zum Glück gebe es aber die eine oder andere größere Schwester, der ein kleiner Bruder nacheifern wolle, meint der Pfarrer. So wie Felix Gregor Piontek. Der Sechsjährige – und jüngste Krippenspiel-Darsteller in der Salvatorkirche – mimt an Heiligabend einen Engel. Im vergangenen Jahr sah er seiner Schwester dabei zu „und da wollte ich mal wissen, was das für ein Gefühl ist, da mitzumachen. Und den Text kannte ich ja sowieso schon auswendig durch sie“, erzählt er.

Nachwuchssorgen haben auch die meisten katholischen Kirchen der Stadt beim Krippenspiel nicht. „Denn meist werden die Kommunionkinder hierfür angesprochen“, weiß Eva Wieczorek-Auer, Pressereferentin der Stadtkirche. Lediglich in St. Peter in Rheinhausen sei es in den vergangenen Jahren etwas schwieriger und langwieriger gewesen, Akteure für das Krippenspiel zu finden. „Aber immerhin musste es nie ausfallen“, so Pfarrsekretärin Sabine Bading. Um sicher zu gehen, gebe es in diesem Jahr daher eine Kooperation mit dem Kindergarten und dem Kinderchor. Ganz anders sieht es in der St. Klara Kirche in Kaldenhausen aus. Hier erfreuen sich die Organisatoren des jährlichen Krippenspiels sogar über noch mehr Kinder, die jedes Jahr mitmachen wollen. „Seit ich vor fünf Jahren die Musical-Version des Krippenspiels eingeführt habe, haben wir wachsenden Zulauf. Dieses Jahr machen 28 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit“, sagt Sabine Brockof, die das Krippenspiel vor Ort mit laufenden und Glöckchen klingelnden Kindern sowie mit Getrommel und Gerassel zu den Klängen von Saxophon, Gitarre, Schlagzeug, Kontrabass und Harfe inszeniert.

In der St. Joseph in Hamborn übte Martina Knebel mit dem Kinder- und Jugendchor „Kreatives Chaos“ für das Krippenspiel. Foto: Foto: Elke Wiegmann

Und auch im Duisburger Norden stehen die Kinder Schlange für eine Rolle beim Krippenspiel: „Bei uns wollen immer mehr Kinder mitmachen, als es Rollen gibt“, weiß Torben Anthony, Gemeindereferent der Pfarrei St. Michael in Meiderich, der mit 15 Kindern das Krippenspiel erarbeitet. In Hamborn, wo das Krippenspiel in der St. Joseph Kirche überwiegend musikalisch inszeniert wird, gibt es ebenfalls keine Nachwuchssorgen. Die meisten der rund 15 Chormitglieder seien seit mindestens zwei Jahren dabei und sehr treu – „manchmal sogar über Jahrzehnte“, sagt Leiterin Martina Knebel und blickt auf das älteste Chormitglied, das bereits 31 Jahre alt ist.

Lieder von Rolf Zuckowski

„In diesem Jahr singen wir viele Sachen von Rolf Zuckowski, die sind ganz toll“, schwärmt die Leiterin des Kinder- und Jugendchores „Kreatives Chaos“. „Aber auch klassische Weihnachtslieder wie ‚O du fröhliche‘ sind dabei.“ Das Krippenspiel ist ihr bereits 25. Werk mit Gesang und Schauspiel, das sie vor Ort aufführt. „Und jedes Chormitglied singt bei uns immer auch ein kleines Solo -- und wir zeigen gleichzeitig mit dem Beamer im Hintergrund die passenden Bilder, damit auch die ganz Kleinen etwas von der Geschichte verstehen können.“ Und dann schaut sie noch einmal auf den Chor und meint: „Nur Jungs könnten es tatsächlich gerne mehr sein, als bei uns nur die zwei…“