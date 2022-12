Duisburger Kripo sucht Betrüger-Duo aus Buchholz

Am Dienstag standen die Trickbetrüger an der Wohnungstür der Seniorin aus Duisburg-Buchholz.

Duisburg. Die Duisburger Kripo fahndet nach zwei Betrügern, die eine 83-Jährige aus Buchholz um Schmuck und Geld gebracht haben. So gingen die Täter vor.

Es ist eine Betrugsmasche, die in den vergangenen Tagen wieder öfter in Duisburg beobachtet wurde: Trickdiebe, die sich als Polizeibeamte ausgeben.

Am Dienstag gegen 14 Uhr gaben zwei Unbekannten an der Wohnungstür einer 83-Jährigen an der Düsseldorfer Landstraße in Buchholz vor, technische Überprüfungen durchführen zu müssen. Die Seniorin ließ sie hinein, bemerkte später, dass Schmuck und Bargeld fehlte.

Die Kripo sucht nun nach dem Duo. Einer der Täter soll über 40 Jahre alt und 1,90 Meter groß sein. Sein Komplize ist der Beschreibung nach 1,80 Meter groß und schlank.

Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 32 unter 0203 280 0 entgegen.

