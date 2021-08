Duisburger Krebs und Trepper: Gemeinsamer TV-Auftritt im NDR

Duisburg. Gleich zwei Duisburger sind am Freitagabend bei der NDR-Talkshow zu Gast. Worüber Markus Krebs und Wolfgang Trepper im TV sprechen.

Gleich zwei Duisburger sind am Freitagabend in der NDR-Talkshow zu Gast: Die beiden Comedians Wolfgang Trepper und Markus Krebs sprechen mit den Gastgebern Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt über Männerfreundschaften, geistige Irrfahrten und die besten Witze der Welt.

In der Talkshow gibt es außerdem eine weitere lokale Komponente: So wird eine Currywurst des Duisburger Caterers Frank Schwarz verspeist. Dazu passend ist neben beiden Duisburgern auch Spitzenkoch in Johann Lafer ein Gast.

[Neuigkeiten aus der Duisburger Gastro-Szene, Neueröffnungen und Restaurant-Kritiken – zur Spezialseite]

Die Sendung läuft von 22 bis 0 Uhr im NDR-Fernsehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg