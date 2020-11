Die alten Songs der Duisburger Krautrock-Legenden Bröselmaschine und Shaa Khan sind jetzt auf CDs vereint. Vor gut 50 Jahren sprachen die verwöhnten englischen Pop-Musik-Fans mit Hochachtung vom deutschen Krautrock, der als experimentell und mutig galt. Zu den damals richtungsweisenden Bands gehörten neben Can, Tangerine Dream und Guru Guru auch die beiden Duisburger Bands, die sich jetzt auf einem Sampler von Bear Family Records wiederfinden.

Die Produzenten aus Bremen haben unter dem schönen Titel „Kraut!“ drei Doppel-CDs mit den Klassikern der deutschen Rock-Szene veröffentlicht. Dazu gehören auf dem Silberling „Kraut!CD 2“ auch die Pionier-Taten von Shaa Khan und Bröselmaschine, deren Flower Power auch jüngere Freunde der Rockmusik begeistern könnten, falls diese die alten Schallplatten nicht längst in den Regalen ihrer Eltern entdeckt haben.

Bremer Label hat auch Duisburger Schätze ausgegraben

„The World Will End On Friday“ von Shaa Khan sowie der 1971er-Song „Schmetterling“ der 1968 formierten Bröselmaschine befinden sich in dieser Auswahl der musikalischen Schatzgräber aus Bremen in der prominenten Nachbarschaft zahlreicher anderer Kraut-Rocker, deren Schöpfer längst in Ehren ergraute Senioren oder die – wie von der Band Can – schon mehrheitlich verstorben sind.

So bestätigt Gitarrist und Sänger Heiner Waldmann das Geburtsjahr 1970 seiner Band Shaa Khan , zu deren Gründungsmitgliedern auch der Schlagzeuger Walter Kaulhausen gehörte und die 2009 mit ihrer CD „Shaa Khan Live“ ein kurzes Comeback feierten. Solo-Gitarrist Wolfgang „Kralle“ Döhr und Bassist Jochen Gutermuth waren ebenfalls mit von der Partie.

Auch der Hippie-Song „Schmetterling“ ist dabei

Für die Bröselmaschine, die immer noch tourt und CDs aufnimmt, kann Gitarrist und Gründer Peter Bursch, der 1971 gemeinsam mit dem inzwischen verstorbenen Willi Kissmer eine bis heute begehrte Platte veröffentlichte, eine erfolgreiche Bilanz ziehen. So ist von dieser ersten Platte, die bei Sammlern hoch gehandelt wird, der wunderbare Hippie-Song „Schmetterling“ auf der neuen Kraut-CD zu hören. „Es macht immer noch Spaß“, betont Peter Bursch, der mit seiner Band immer noch gerne auf der Bühne steht, so unlängst in der Kölner „Kantine“, und der für die Zukunft noch viele Pläne hat.

„Kraut!CD1“, „Kraut!CD2“ und „Kraut!CD3“ sind jeweils als Doppel-Album (für rund 25 Euro) bei Bear Family Records erhältlich.