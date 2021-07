Duisburger Krankenkasse Novitas BKK fusioniert mit Siemag

Die Duisburger Krankenkasse Novitas BKK mit Sitz im Innenhafen an der Schifferstraße fusioniert mit der Siemag BKK.

Die Duisburger Krankenkasse Novitas BKK fusioniert zum 1. Januar 2022 mit der Siemag BKK mit Sitz in Hilchenbach (NRW, Kreis Siegen-Wittgenstein). Das hat der Verwaltungsrat der Duisburger Betriebskrankenkasse beschlossen. Der Verwaltungsrat der 1858 gegründeten Siemag BKK hatte zuvor positiv entschieden. Gemeinsam betreuen die beiden Krankenkassen nach eigenen Angaben rund 400.000 Versicherte.

Die fusionierte Krankenkasse wird Novitas BKK heißen und ihren Sitz wie bislang im Duisburger Innenhafen an der Schifferstraße haben. Das Kundenzentrum der Siemag in Hilchenbach im Kreis Siegen-Wittgenstein bleibt bestehen, alle Beschäftigten der beiden Kassen behalten ihre Arbeitsplätze.

„Mit dieser Fusion gewinnen wir einen neuen Standort, Zugang zu angesehenen Unternehmen und vor allem kompetente neue Kolleginnen und Kollegen“, sagt Frank Brüggemann, Vorstandsvorsitzende der Novitas BKK. Auch in Hilchenbach ist die Freude über den Zusammenschluss groß, da so für Versicherte eine „langfristige Stabilität und gute, moderne Angebote“ geschaffen werden, so der Vorstand der Siemag BKK.

