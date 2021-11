Duisburger können Amnesty beim Briefmarathon unterstützen

An der Fassade der Kulturkirche Liebfrauen am König-Heinrich-Platz in Duisburg wird am 10. Dezember der Amnesty-Appell projiziert.

Duisburg. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International organisiert den 20. Briefmarathon. In der Duisburger Kulturkirche gibt es ein Jazzkonzert.

Die Duisburger Mitglieder der Menschenrechtsorganisation Amnesty International beteiligen sich wieder am Briefmarathon, der sich in diesem Jahr zum 20. Mal jährt. Im Mittelpunkt stehen zum Teil sehr junge Menschen wie der 16-jährige Mikita Zalatarou aus Belarus, dem vorgeworfen wird, während der Massenproteste einen Molotowcocktail auf einen Polizisten geworfen zu haben, was der junge Mann bestreitet. Trotz seines Alters und seiner Epilepsie-Erkrankung wird er in Untersuchungshaft gehalten, wo er Schläge und Folter befürchten muss.

Jedes Jahr schreiben Hunderttausende Menschen in allen Teilen der Welt Millionen Briefe, um auf die Einhaltung der Menschenrechte hinzuwirken. Mit ihrer Hilfe konnte Amnesty Haftentlassungen oder Hafterleichterungen erreichen, für medizinische Versorgung oder einen fairen Gerichtsprozess sorgen oder aber Bedrohungen und Schikanen stoppen.

Duisburger Kulturkirche: Konzert und Projektion für Menschenrechte

Die Duisburger Bürgerinnen und Bürger können sich am Briefmarathon beteiligen: am Samstag, 4. Dezember, 11 bis 16 Uhr in der Zentralbibliothek (Café), Steinsche Gasse 26, Freitag, 10. Dezember, 11 bis 22 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt (Sozialstand, Nähe Hohe Straße) und im Anschluss an das Jazzkonzert am 10. Dezember mit Sängerin Simone Helle in der Kulturkirche Liebfrauen.

Während an der Kirchenfassade eine große Projektion unter dem Motto „Licht an für Menschenrechte“ zu sehen ist, beginnt in der Kirche um 19.30 Uhr das Konzert „Let us Agree“. Simone Helle, Pianist Martin Scholz und das iranisch-deutsche Kioomars Musayyebi-Quartett rücken die Themen Vielfalt und Menschenrechte in den musikalischen Fokus. Karten (Abendkasse 16 Euro) gibt es im Vorverkauf an der Konzertkasse Lange, Königstraße 2, 0203 287 045.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg