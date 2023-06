Duisburger Kleingärtner für TV-Serie von Kameras begleitet

Angie (31) und Mike Lausberg (37) sind Teil der Kabel-Eins-Sendung „Die Schrebergärtner“. Am Sonntag (18. Juni) beginnt die zweite Staffel.

Duisburg. Mike und Angie Lausberg aus Duisburg nehmen an der TV-Serie „Die Schrebergärtner“ teil. So ist der Einblick in die Duisburger Kleingarten-Welt.

Wer schon einmal Einblicke in eine Duisburger Kleingarten-Kolonie gewinnen wollte, hat ab Sonntag, 18. Juni, die Gelegenheit dazu: Dann strahlt der Privatsender Kabel Eins die neue und zweite Staffel der Serie „Die Schrebergärtner – Säen, mähen und Trophäen“ aus. Dort treffen Kleingärtner auf Vollchaoten, resolute Kolonie-Sheriffs auf grüne Rebellen und Deko-Wahnsinnige. Mit dabei sind Mike und Angie Lausberg aus Duisburg.

Das Paar pflegt ihre kleine Oase beim Kleingartenverein am Goetheplatz. Die Kolonie an der Uhlandstraße in Obermarxloh zählt rund 40 Parzellen. Dort soll eine gute Atmosphäre herrschen. „Die Gärtner sind freundlich und hilfsbereit im Umgang miteinander. Es wird sehr viel gemeinsam gefeiert“, heißt es in der Pressemitteilung zur Serie.

Harmonie herrscht in der Duisburger Schrebergarten-Realität, wie Leser dieser Zeitung aus etwaigen Artikeln wissen, aber nicht immer: Im Duisburger Kleingartenwesen gab es auch schon eine beispiellose Fehde mit Anschuldigungen, angeblichen Bedrohungen, Machtkämpfen und sogar einer Drogen-Razzia (wie berichtet).

„Die Schrebergärtner“: Duisburger Paar wird von Kameras begleitet

Zurück zum Kleingarten-Idyll der TV-Serie: Den 180 Quadratmeter großen Garten hat der gelernte Versicherungskaufmann, der mittlerweile als Verkäufer an der Tankstelle arbeitet, seit Corona-Beginn. Über Facebook hat er einen Garten gesucht – und Glück gehabt. Dabei kann die Kleingarten-Suche in der Rhein-Ruhr-Stadt zur Geduldsprobe werden – bei den über 100 Vereinen in der Kleingartenhochburg Duisburg gibt es oft Wartelisten.

Seit der Übernahme hat das Paar schon viel Zeit und Energie in den Garten gesteckt, was auch schon in der ersten Staffel zu sehen war. Das Meiste hat Mike allein oder mit Freunden gemacht, da seine Frau Angelina erst vor wenigen Monaten das gemeinsame Kind zur Welt gebracht hat. In der Serie sind die Duisburger als „Streithähne“ bekannt. Nicht immer herrscht Einigkeit, wie die Parzelle gestaltet werden soll. Und der selbsternannte „Hobbygärtner mit halb-grünen Daumen“ gibt dabei nicht gerne zu, wenn seine Frau doch recht hatte.

Duisburger hat eine Boccia-Bahn im Kleingarten

Für den Lavendel-Feind ist die reine Gartenarbeit nichts, deshalb hat der 37-Jährige in seiner Parzelle eine Boccia-Bahn gebaut. Hier wird dann gerne mit den Nachbarn ein Bier getrunken und gemeinsam gespielt. Bald kommt dann auch noch frische Pizza hinzu, doch der von Kameras begleitete Aufbau des komplizierten Ofens stellt die Beziehung der Streithähne wieder auf eine harte Probe...

Der neue Pizzaofen für den Kleingarten wird für Angie und Mike in der zweiten Staffel der Serie „Die Schrebergärtner“ zum Streitpunkt. Foto: Kabel Eins

In der Kolonie hat der Familienvater mit seiner offenen und lustigen Art sofort Anschluss gefunden. Seine Freunde nennen ihn – weil er schon ein paar Mal als Statist und Kleindarsteller im TV zu sehen war – den „George Clooney vom Garten“. Mike hat einige Ticks: Er muss die Pflanzen wässern, auch wenn Regen bevorsteht. Dabei lässt er sich von keinem abbringen. Auch ein nicht aufgerolltes Kabel kann ihn in Rage bringen und dann sprudelt es in guter Ruhrpott-Manier aus ihm heraus.

>> „DIE SCHREBERGÄRTNER“ IM TV

Der Privatsender Kabel Eins zeigt die Serie ab dem 18. Juni jeweils sonntags um 18.10 Uhr.

jeweils sonntags um 18.10 Uhr. Geplant sind insgesamt fünf Folgen. Porträtiert werden auch Schrebergärtner aus Bochum, Leipzig oder Braunschweig.

