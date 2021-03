Duisburger Kinder erleben interaktives Hörspiel zu Hause

Spielleiter ist Max Bilitza. Bei dem Duisburger Künstler kommen die Fotos der Kinder mit den gelösten Aufgaben an.

Der Duisburger Künstler Max Bilitza arbeitet seit Beginn der Corona-Pandemie eng mit der Schulkulturkontaktstelle zusammen, um Kindern und Jugendlichen weiter Kunst unter Berücksichtigung der Hygieneregeln zu vermitteln. Das Projekte „IN.between“ läuft vom 1. April bis 31. Mai im Rahmen des Kulturrucksacks. Es handelt sich um einen Audio-Soundwalk. Das ist ein interaktives Hörspiel mit kreativen Aufgaben für Teilnehmer im Alter von zehn bis 14 Jahren. Dabei wird das eigene Zuhause zum Kunstatelier und das Wohnzimmer zur Online-Theaterbühne. Mit Kopfhörern schlüpfen die Kinder wie bei einem Computerspiel in die Rolle eines Weltraumretters und lösen die Aufgaben mit ihren Ideen, Zeichnungen, Kunstwerken und Basteleien.

Fünf Geschichten in zwei Monaten

Nach der Anmeldung kommt das Startpaket mit Materialien für den ersten Kunstworkshop kostenfrei nach Hause, die interaktive Hörspieldatei per E-Mail. Um ins nächste Level zu gelangen, muss das eigene Kunstwerk (Skizze, Bild, Zeichnung) fotografiert und an Spielleiter Max Bilitza per Email geschickt werden. Dann folgt das nächste Kapitels. Im April und Mai können die Kinder kostenfrei bis zu fünf Geschichten erleben. Sie benötigen eine Mailadresse, einen Kopfhörer und ein Abspielgerät für die Audiodatei. Anmeldungen untermaximilianbilitza@gmail.com oder telefonisch 0179-20 42 332.