Duisburger Katholiken verzichten weiterhin auf Präsenzmessen

Alle katholischen Gemeinden in Duisburg setzen Präsenzgottesdienste wegen Corona weiterhin aus. Viele Gotteshäuser bleiben jedoch fürs stille Gebet geöffnet.

Duisburg. Alle katholischen Kirchengemeinden in Duisburg verlängern den Verzicht auf Präsenzgottesdienste. Sie feiern ihre Messen weiterhin im Internet.

Alle katholischen Kirchengemeinden in Duisburg verzichten wegen Corona auch über den 31. Januar hinaus auf Präsenzgottesdienste. Dies betrifft die Pfarreien im linksrheinischen und nördlichen Bistum Münster ebenso wie die des Bistums Essen. Wie die Katholische Kirche mitteilt, hoffen jedoch viele Duisburger Gemeinden, ihre Messen zur Fastenzeit wieder in den Gotteshäusern feiern zu können. Aktuell ins Auge gefasst werden demnach der Aschermittwoch (17. Februar) oder der erste Fastensonntag (21. Februar). Die Voraussetzung dafür sei, dass dies dann die Inzidenzwerte in Duisburg zulassen.

Katholische Gemeinden setzen weiterhin Online-Gottesdienste

Derweil bleiben stadtweit die Angebote an katholischen Online-Gottesdiensten bestehen und wurden seit Jahresanfang vielerorts weiterausgebaut. Neben den Video-Gottesdiensten über Streamingdienste werden sonntags inzwischen vielfach auch Begegnungen zum Gebet per Zoom-Treffen organisiert. Diese sollen an die Tradition der Hausgottesdienste erinnern und erfreuen sich laut Kirche immer größerer Beliebtheit. Demnach hatten sich beispielsweise beim jüngsten Zoom-Gottesdienst von Pastor Hermann-Josef Brandt aus der Pfarrei St. Judas Thaddäus gut 50 Gläubige zum Online-Gebet versammelt. In der Pfarrei St. Johann mache Pfarrer Abt Albert Dölken ebenfalls allwöchentlich sehr gute Erfahrungen mit diesem neuen Format.

Viele katholische Kirchen sind und bleiben geöffnet für das stille Gebet oder das Anzünden einer Kerze. Bei diesen Kirchbesuchen sind neuerdings FFP2-Masken oder OP-Masken verpflichtend. Die Öffnungszeiten sind von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich. Manche Gotteshäuser wie die Abtei-Kirche in Hamborn oder Kirchen im Duisburger Süden öffnen täglich, während andere dieses Angebot beschränken müssen. Weitere Infos dazu gibt es auf der Internetseite der katholischen Stadtkirche: www.stadtkirche-duisburg.de/stadtkirche/offene-kirchen.

