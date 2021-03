Duisburger Katholiken grenzen sich deutlich vom Vatikan ab

Duisburg. Das Verbot von Segensfeiern für gleichgeschlechtliche und nichtkirchlich getraute Paare stößt bei Katholiken in Duisburg auf scharfe Kritik.

Die Duisburger Katholiken reagieren mit „großem Unverständnis“ auf das von der vatikanischen Glaubenskongregation bekräftigte Verbot von Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Partnerschaften und nichtkirchlich getraute Paare.

„Stellungnahmen wie diese sind es, die Menschen heute an unserer Kirche verzweifeln lassen“, so Stadtdechant Roland Winkelmann, der sich in seiner Sonntagspredigt klar gegen das Verbot aus Rom stellt: „Unser genereller Umgang mit Homo- und Transsexualität sind genau wie unsere Intoleranz gegenüber Paaren, denen wir die kirchliche Trauung nach einer Scheidung verwehren, entscheidende Puzzleteile, mit denen wir viele regelrecht aus unserer Kirche heraustreiben.“ Pfarrer Winkelmann bezweifelt, dass seine Kirche noch Jesu Beispiel folgt und „Menschenliebe und -freundlichkeit immer über Gesetz und Gebote stellt“.

Katholiken „beschämt“ über Ausgrenzung Gläubiger

Dieser Haltung schließt sich der gemeinsame Vorstand von Stadtkatholikenrat und Stadtkonferenz an. In einer einstimmigen Erklärung der gewählten Vertreter katholischer Laien und hauptamtlich Beschäftigter heißt es: „Dass solche pastoralen Ausgrenzungen Gläubiger aufgrund einer veralteten Sexualmoral heute noch postuliert werden können, das beschämt uns sehr.“ Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, „auch allen Menschen mit gleichgeschlechtlicher Orientierung in unserer Kirche mit Respekt und offenen Armen zu begegnen“, so die Duisburger Katholiken.