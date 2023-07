Duisburger Innenstadt: Alarm schreckt Anwohner nachts auf

Anwohner am Sonnenwall hörten in der Nacht das Alarmsignal aus der Apotheke.

Duisburg. In der Duisburger City ist in der Nacht zu Freitag plötzlich ein Alarm losgegangen. Anwohner wurden aufgeschreckt und machten eine Beobachtung.

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Freitag in die Apotheke am Sonnenwall in der Duisburger Innenstadt eingebrochen.

Anwohner berichteten der Polizei, dass sie gegen 2 Uhr von einem Alarm aufgeschreckt wurden. Beim Blick aus dem Fenster sahen sie den mutmaßliche Täter und die eingeschlagene Schaufensterscheibe. Der Einbrecher trug nach ihren Aussagen eine orangene Warnweste, dunkle Kleidung, eine dunkle Kappe und hellblaue Schuhe.

Einbruch in Duisburger Apotheke: Polizei bittet um Hinweise

Laut Beschreibung ist der Mann zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und hatte etwas längere, ungepflegte, braune Haare. Bei seiner Flucht in Richtung Königstraße trug der Unbekannten einen weißen Stoffbeutel bei sich.

Ob der Täter in der Apotheke auch Beute machte, ist noch unklar. Hinweise zu dem Mann nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 36 unter 0203280 0 entgegen.

