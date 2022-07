Dieb Duisburger Innenhafen: Zeuge beobachtet Dieb in Tiefgarage

Duisburg. Ein Zeuge hat in einer Tiefgarage im Duisburger Innenhafen einen Dieb beobachtet. Die Polizei stellte den 33-Jährigen kurze Zeit später.

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag im Duisburger Innenhafen einen mutmaßlichen Dieb gestellt.

Ein Zeuge beobachtete gegen 15.30 Uhr, wie der 33-Jährige in einer Tiefgarage an der Niederstraße die Tür eines Autos öffnete und in das Handschuhfach griff. Als der Zeuge sich bemerkbar machte, ergriff der Mann die Flucht.

Zivilpolizisten schnappten ihn kurz darauf an der Alten Rheinstraße. In den Taschen des 33-Jährigen entdeckten sie unter anderem fünf Smartphones, Bargeld und eine neue Armbanduhr. Die Beamten stellten das Diebesgut sicher.

Die Besitzer zweier Handy konnten die Beamten des Kriminalkommissariats 36 bereits ausmachen. Hinweise zu den Besitzern der weiteren Smartphones nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.

