Duisburger Initiative gedenkt Kriegsende am 8. Mai

Am König-Heinrich-Platz findet am Samstag, 8. Mai, eine Gedenkveranstaltung statt.

Duisburg. Verschiedene Duisburger Initiativen gedenken am 8. Mai dem Kriegsende. Das Kulturprogramm musste wegen Corona zusammen gestrichen werden.

Die Initiativen „Du & Wir“ und „Duispunkt“ erinnern am 8. Mai auf dem König-Heinrich-Platz an das Ende der Nazi-Diktatur. „Heute nach 76 Jahren leben wir in einer bunten pulsierenden Stadt voller Vielfalt, mit Menschen aus zahlreichen Ländern und Kulturen, friedlich und engagiert. Viele Menschen streiten engagiert für ein tolerantes und solidarisches Zusammenleben. Wir meinen, das sind viele Gründe, den Jahrestag der Befreiung vom Faschismus zu feiern“, erklären die Macher in ihrer Ankündigung.

Ordnungsamt Duisburg genehmigt nur 50 Zuschauer

Ab 16.30 Uhr wird eine Stelen-Installation der Duisburger Künstler aufgebaut. Anschließend, ab 17 Uhr, wird eine Kundgebung auf dem König-Heinrich-Platz stattfinden. „Leider wurde von unserem umfangreichen Kulturprogramm vom Ordnungsamt kaum etwas genehmigt“, erklärt Mit-Organisator Eckart Pressler. Die Stadt hat maximal 50 Personen genehmigt.

Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt Stadtsprecher Jörn Esser: „Vor dem Hintergrund des weiterhin hohen Infektionsrisikos sind nur maximale 50 Teilnehmer für die Versammlung möglicht. Dass bei den Versammlungen geplante Bühnenprogramm mit kulturellen und unterhaltenden Elementen in Form von Gesangs- und Wortbeiträgen war leider nicht mit der Coronaschutzverordnung vereinbar.“

