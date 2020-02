Duisburger im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach festgenommen

Wegen des dringenden Tatverdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes und des Verbreitens von Kinderpornografie hat die Polizei am Donnerstag einen 57-Jährigen aus Duisburg festgenommen. Der Mann war bei den Ermittlungen der „EG Berg“ zum Missbrauchsnetzwerk von Bergisch Gladbach aufgefallen.

Das Amtsgericht Duisburg erließ auf Antrag der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Köln einen Haftbefehl gegen den Duisburger, der nun in Untersuchungshaft sitzt. Durch Material, das die Ermittlungsgruppe sichergestellt hatte, sei man auf den 57-Jährigen gekommen, erklärte eine Polizeisprecherin.

Duisburg: Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten bereits gegen 57-Jährigen

Wie die Polizei Köln am Donnerstag mitteilte, hatten Staatsanwaltschaft und Polizei bereits im November 2019 wegen anderer Taten gegen den 57-Jährigen ermittelt. Damals reichte laut Behörden die Beweislage jedoch nicht für den Erlass eines Haftbefehls aus.

Weitere Angaben zu dem 57-Jährigen oder zu Verfahrensdetails machte die Polizei Duisburg auf Nachfrage nicht.

Missbrauchsnetzwerk Bergisch Gladbach: 25 Beschuldigte in NRW

Allein in Nordrhein-Westfalen ermittelt die Polizei im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex nach eigenen Angaben gegen 25 Beschuldigte, von denen acht Verdächtige in Untersuchungshaft sitzen. Ein Mann aus Dortmund war kürzlich wieder auf freien Fuß gekommen. Zudem hat die zuständige Kölner Polizei Dutzende Hinweise auf Verdächtige aus anderen Bundesländern an die jeweiligen Behörden weitergeleitet.

Die Verdächtigen sollen – teilweise ihre eigenen – Kinder missbraucht und Bilder der Taten getauscht haben. Ermittler werten seit Monaten riesige Mengen Datenmengen aus und versuchen, weitere Täter und Opfer zu ermitteln. Wann mit den ersten Anklagen zu rechnen ist, sei noch unklar, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. (mas/mit dpa)