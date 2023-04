Duisburger im Bahnhof attackiert: Wer kennt diese 3 Männer?

Duisburg. Die Polizei fahndet nach einer gefährlichen Körperverletzung im Hauptbahnhof mit Fotos nach drei Männern. So brutal sollen sie vorgegangen sein.

Die Bundespolizei fahndet nach einer weiteren brutalen Attacke im Duisburger Hauptbahnhof erneut mit Fotos aus Überwachungskameras nach jungen Männern. Gegen die drei flüchtigen Verdächtigen wird wegen einer gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Zu dem Angriff kam es nach Angaben einer Bundespolizeisprecherin am Sonntag, 12. Juni 2022, um 5.47 Uhr am Treppenaufgang zu Gleis 10. Das Opfer: ein 30-jähriger Mann aus Duisburg. Er erlitt nach Angaben der Behörde Verletzungen im Gesicht und am Rücken. Das Amtsgericht Duisburg erlaubte nun die Öffentlichkeitsfahndung, der Fahndungsaufruf erfolgte am Dienstag (25. April 2023).

Hauptbahnhof Duisburg: Öffentlichkeitsfahndung nach Bahnhofsschlägern

Dem 30-Jährigen habe einer der gesuchten Männer „unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen, sodass dieser zu Boden fiel“.

Einer der drei unbekannten Tatverdächtigen, die im Hauptbahnhof einen Duisburger (30) angegriffen und verletzt haben. Foto: Bundespolizei

Der zweite Mann aus dem Trio soll dem am Boden liegenden Geschädigten einen Fußtritt und einen Faustschlag versetzt habe.

Als der 30-Jährige dann aufstand, „rannte der Dritte auf den Mann zu und stieß ihn erneut zu Boden“, so die Sprecherin.

Der zweite Tatverdächtige, der an der Attacke im Duisburger Hauptbahnhof beteiligt gewesen sein soll.

Der Tatverdächtige Nummer zwei habe das hilflose Opfer dann erneut angegriffen und in den Rücken getreten. Dann seien die Bahnhofsschläger geflüchtet.

Der 30-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei eine Platzwunde am rechten Auge und wurde zur ärztlichen Versorgung an einen Rettungswagen übergeben.

Der dritte gesuchte Tatverdächtige. Foto: Bundespolizei

Die Ermittler bitten um Hinweise und fragen: Wer kennt die Männer auf den Fotos? Wer kann Hinweise zu ihren Identitäten und ihren Aufenthaltsorten geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder durch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Bundespolizei hat die drei Fotos auf ihrem Fahndungsportal unter bundespolizei.de veröffentlicht.

Auch 2022 Öffentlichkeitsfahndung nach Bahnhofsschlägern

Nach Angaben der Bundespolizei Anfang 2023 sei die Zahl der gemeldeten Körperverletzungen im Duisburger Hauptbahnhof in den vergangenen Jahren rückläufig (wir berichteten).

2022 hatte die Bundespolizei nach zwei ähnlichen Fällen von jungen Männern, die im Hauptbahnhof gemeinschaftlich Reisende attackiert hatten, ebenfalls öffentlich gefahndet (wir berichteten). Bis heute sind nicht alle Gesuchten identifiziert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg