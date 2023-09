Duisburger Hauptbahnhof: Ekel-Angriff auf Bundespolizisten

Am Duisburger Hauptbahnhof griff der Mann zunächst den Taxifahrer an. (Archivbild)

Duisburg. Bundespolizisten haben am Duisburger Hauptbahnhof einen Taxi-Räuber festgenommen. Dessen Widerstand gipfelte in einem Ekel-Angriff auf der Wache.

Ein 32-Jähriger hat in der Nacht zu Freitag am Duisburger Hauptbahnhof erst einem Taxifahrer die Geldbörse geraubt und später einen Polizisten angepinkelt.

Der Reihe nach: Der Mann aus Sierra Leone wollte am frühen Morgen mit dem Taxi von Duisburg aus in die Niederlande gefahren werden. Während der Fahrt stellte der 60 Jahre alte Fahrer jedoch fest, dass sein Gast nicht ausreichend Geld dabei hatte. Am Hauptbahnhof brach er die Fahrt also ab und forderte den 32-Jährigen auf, das Taxi zu verlassen.

Als der Mann der Bitte nicht nachkam, machte der Taxifahrer sich auf zur Wache der Bundespolizei vor Ort. Allerdings: Auf dem Weg zurück zu seinem Wagen musste er feststellen, dass der 32-Jährige sein Portemonnaie in der Hand hielt und Geld herausnahm. Es kam zu einem Gerangel, bei dem der Mann mit Gewalt das gestohlene Geld verteidigte und den Taxifahrer am Finger verletzte.

Duisburger Hauptbahnhof: Räuber pinkelt Bundespolizisten an

Bundespolizisten griffen ein. Unter Gegenwehr brachten sie den Räuber zur Wache. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Im Eingangsbereich urinierte der 32-Jährige und traf dabei einen Beamten am Unterarm. Die Einsatzkräfte brachten ihn daraufhin ins Gewahrsam der Duisburger Polizei.

Der Mann muss sich nun wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des räuberischen Diebstahls verantworten.

