Duisburger Hauptbahnhof: 16-Jährige bespuckt und beraubt

Duisburg/Oberhausen. Ein Unbekannter hat eine 16-Jährige bespuckt und ihr am Duisburger Hauptbahnhof das Handy gestohlen. Die Polizei konnte ihn noch nicht fassen.

Die 16-Jährige traf nach Angaben der Bundespolizei bereits am Hauptbahnhof in Oberhausen auf den Unbekannten. Bevor die beiden in den RE 44 Richtung Duisburg stiegen, hatte der Täter das Mädchen bespuckt. Als sie am Duisburger Hauptbahnhof angekommen waren, entriss der Täter ihr das Handy und flüchtete. Das Smartphone soll 1000 Euro wert sein.

Raub in Duisburg: 16-Jährige unverletzt, Täter nicht gefasst

Die 16-Jährige blieb unverletzt und wurde von ihrer Mutter von der Polizei-Stelle abgeholt. Der Räuber konnte nicht identifiziert oder gefasst werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Raubes eingeleitet.

