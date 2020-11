Der Duisburger Hafen, Europas größte Logistikdrehscheibe, geht mit rechtlichen Schritten gegen eine Konkurrenz nur 40 Kilometer entfernt in Venlo vor. Dort entsteht seit Jahren eine für die Niederlande bedeutende Logistikdrehscheibe. Jüngst hat der Logistiker Cabooter sein Logistik-Zentrum mit einem Bahn-Terminal entlang der Venlo-Eindhoven-Strecke ausgebaut, die seit Juni in Betrieb ist. Die Entwicklung in Venlo beobachtet Duisport ganz genau.

Die Duisburger glauben, dass der Venlo-Konkurrent Cabooter von der Provinz ungerechtfertigte finanzielle Unterstützung für den Eisenbahnhafen und haben deshalb eine Amsterdamer Anwaltskanzlei beauftragt, ihre Interessen gegen Cabooter, die Provinz Limburg und den Projektentwickler Greenport Venlo vor Gericht zu vertreten. Am 9. Dezember soll in Maastricht eine erste Verhandlung anstehen.

2014 hatte Duisport kein Interesse an dem Aufbau eines Bahn-Terminals gezeigt

Im Kern geht es um eine angebliche Wettbewerbsverzerrung. Nach Ansicht von Duisport kann das Venloer Logistikunternehmen das Grundstück, auf dem sich der Railport, also der Anlaufpunkt für Unternehmen ohne eigenen Gleisanschluss, befindet, viel zu billig pachten, wie die niederländische Tageszeitung Dagblad berichtet hatte. Die Pachtbedingungen seien das Ergebnis eines Ausschreibungsverfahrens im Jahr 2014, an dem damals nur Cabooter teilnahm. Damals hatte Duisport kein Interesse daran, ein Bahnterminal in Venlo zu betreiben.

Doch eine aktuelle Entwicklung lässt die Hafenmanager in Duisburg jetzt aufhorchen. Cabooter benötigt mehr Platz für die Lagerung von Containern und schielt auf eine 13 Hektar-Fläche, die der Provinz Limburg gehört. Die will das Grundstück verpachten. Und genau hier sieht Duisport einen Wettbewerbsnachteil. Eine Gewerbesteuer wird für die Firmen, die sich hinter der Grenze ansiedeln, nicht fällig. Die zu zahlende Erbpacht ist eine feste Summe, mit der gut kalkuliert werden kann.

Pachtzahlungen statt Gewerbesteuer

Duisport sieht jetzt in der neuen Landtransaktion eine Änderung der Bedingungen des Ausschreibungsverfahrens aus dem Jahr 2014. Nach Ansicht des Hafens sollte nun jeder die Möglichkeit haben, erneut für das gesamte Projekt zu bieten.

Auf Nachfrage dieser Redaktion, bestätigt der Duisburger Hafen , dass er in der Sache vor Gericht gezogen ist, mit Verweis auf das laufende Rechtsverfahren will er sich aber nur soweit äußern: „Wir haben grundsätzliche Positionen in bestimmten Fragen: Das Funktionieren der Marktwirtschaft in Europa von fairen und vergleichbaren Regeln abhängig. Dazu gehört auch, dass zum Beispiel innerhalb der EU gleiche oder zumindest ähnliche Bedingungen für die Ansiedlung von Unternehmen in der Logistik und Industrie bestehen sollten“, sagt Hafen-Sprecher Thomas Hüser.

Die Provinz und Greenport Venlo halten dagegen. Medienberichten zufolge erklärten ihre Anwälte, dass die Ausschreibungsregeln zu diesem Zeitpunkt ordnungsgemäß umgesetzt wurden und Cabooter überhaupt nicht bevorzugt werde. Allerdings scheinen die Akteure dem Gerichtstermin dann doch nicht ganz so gelassen entgegen zu sehen. Der Antrag an die Provinz auf ein Darlehen von zwei Millionen Euro wurde nun von der Firma Venlo zurückgezogen. Und nicht die Provinz, sondern die Entwicklungsfirma Greenport Venlo werde den Standort für die Containerlagerung an Cabooter vermieten.

Intransparente Preisgestaltung

Auf diese Weise hofft die Provinz, eine weitere Diskussion und einen Rechtsstreit um die Ausschreibung zu verhindern. Über die Verpachtung des Grundstücks zur Containerlagerung sollen die Richter am Mittwoch in einer Woche entscheiden. Der Rechtsstreit um die Ausschreibung im Jahr 2014 wird sich noch hinziehen.

„Wir wollen einen fairen Wettbewerb in ganz Europa “, sagt Duisburgs Hafensprecher Thomas Hüser. So müsse der Duisburger Hafen, „wie alle Marktteilnehmer auch, im Standortwettbewerb fair agieren. Das erwarten wir auch von unseren Mitbewerbern. Es ist deshalb auch unsere Aufgabe, auf Wettbewerbsverzerrungen oder intransparente Preisgestaltung an anderen Standort hinzuweisen.“ Und dabei komme es auch vor, „dass wir einen Sachverhalt wie diesen auch gerichtlich klären lassen, wenn wir unsere eigenen Interessen – und auch die der Wettbewerber – verletzt sehen.“ -