Duisburger Grüne nominieren Lamya Kaddor und Felix Banaszak

Kevin Galuszka und Jule Wenzel sind die neuen Sprecher der Grünen in Duisburg. Bei einer Mitgliederversammlung wurde der Vorstand neu gewählt

Duisburg. Bei einem Parteitag in der Glückauf-Halle wählten die Duisburger Grünen neue Parteisprecher - und nominierten auch die Bundestagskandidaten.

Die Duisburger Grünen haben bei ihrem Parteitag in der Glückauf-Halle in Homberg ein neues Sprecherteam gewählt und auch ihre Kandidaten für die Bundestagswahl 2021 nominiert. Erwartungsgemäß gehen Lamya Kaddor und der NRW-Landesvorsitzende Felix Banaszak, selbst Duisburger, für die Bündnisgrünen ins Rennen.

Die neu gewählte Kreissprecherin Jule Wenzel freut sich auf die Herausforderung: „Mit der Kommunalwahl haben wir gezeigt, dass wir bereit sind, Verantwortung für Duisburg zu übernehmen. Immer mehr Duisburger wissen, dass wir die verlässlichen Partner im Kampf gegen die Klimakrise, für zukunftssichere Stadtentwicklung und gesellschaftlichen Zusammenhalt sind.“ Der neue Vorstand werde diese Themen noch sichtbarer machen. Birgit Beisheim, Felix Lütke, Matthias Schneider, Pelin Osman und Annika Etges sind aus dem Vorstandsteam ausgeschieden.

Neuer Vorstand der Grünen will „zukunftssichere Stadtentwicklung“

Der neue Vorstand besteht aus Jule Wenzel, Kevin Galuszka, Sebastian Ackermann, Katrin Bade, Melih Keser, Andrea Lutz und Katrin Weiner.

Lamya Kaddor ist erst vor kurzem bei den Grünen in Duisburg eingetreten. Foto: Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Die frisch gebackene Bundestagskandidatin Lamya Kaddor erklärt: „Ich freue mich über die breite Zustimmung zu meiner Kandidatur. Gemeinsam mit den Duisburger Grünen habe ich den Anspruch, die Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens endlich miteinander und nicht gegeneinander zu diskutieren und zu lösen.“ Multikulturelle Perspektiven würden in Duisburg oft zu etwas Besonderem erklärt, obwohl sie mittlerweile für die meisten Menschen zum persönlichen Alltag gehören.

Lamya Kaddor arbeitet als Lehrerin und als Dozentin an der Universität Duisburg-Essen. In der Vergangenheit hat sie als Islamwissenschaftlerin immer wieder Stellung zu verschiedenen Integrationsthemen bezogen. Sie ist eine gerngesehene Expertin in Talkshows. Bei den Duisburger Grünen ist sie erst seit kurzem Mitglied.

Wahlparteitag folgt noch

Felix Banaszak ist so gesehen das prominentere Gesicht der Duisburger Grünen. Er sagt: „Wir stehen in Duisburg vor ganz anderen Herausforderungen als reichere Städte. Deshalb geht es in Duisburg auch vor allem darum, den sozialen Zusammenhalt nach vorne zu stellen. Eine ökologische Transformation muss Arbeitsplätze und den zukunftssicheren Standort im Blick haben. Wir müssen Menschen in Arbeit bringen und unwürdige Mechanismen wie Sanktionen bei Sozialleistungen abschaffen.“ Lamya Kaddor wurde mit 87,67% und Felix Banaszak mit 96,00% der Stimmen gewählt.

Auf einem Wahlparteitag müssen die beiden später noch einmal formal nominiert werden. Beim nächsten Landesparteitag soll es darum gehen, dass die Duisburger auch auf aussichtsreichen Listenplätzen landen werden.