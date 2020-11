Viele Duisburger Gastronomen sind ob des neuerlichen Lockdowns ab Montag, 2. November, frustriert. Traditionell ist der November ein wichtiger Monat für die Restaurants – die Duisburger reservieren sonst für Gänseessen oder Weihnachtsfeiern. Um dennoch für ihre Gäste da zu sein und wenigstens ein bisschen was verdienen zu können, bieten viele Betriebe wieder eine Karte zum Mitnehmen an. Eine Übersicht.

Kürbis und Gans á la Costa Azzurra

Giovanni Lattarulo und seine Frau Ursula betreiben das Restaurant "Costa Azzurra" in Duisburg seit mehr als 40 Jahren. Auch während des Lockdowns wollen sie für ihre Gäste da sein. Foto: Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Familie Lattarulo hat vor 42 Jahren das italienische Restaurant Costa Azzurra in Duisburg-Neudorf eröffnet. Mit 14 hatte Giovanni Lattarulo seine Koch-Lehre in einem italienischen Nobel-Hotel begonnen, war mit 18 im berühmten Londoner „Claridge’s“ gelandet, wo auch für das britische Königshaus gekocht wurde. Nächste Station war Paris, dann kam Duisburg (Danziger Straße 20). Zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr gilt eine besondere Mittagskarte zu vergünstigten Preisen. Wer vor Ort isst, muss normalerweise ein Getränk dazu bestellen.

„Da das nun nicht geht, bieten wir unseren Gästen an, die Gerichte zum Mittagspreis mitzunehmen“, erklärt Lattarulo. Im November wird der Kürbis in Szene gesetzt, etwa kurz gebraten mit Kürbiskernöl, getrockneten Tomaten und Kräuteressig oder in Kombination mit Miesmuscheln oder auf Rucola. Die Spezialität ist ein weiß-grüner Schlangenkürbis, der eigentlich aus Sizilien stammt und nun auch in Duisburg angebaut wird.

Wem eher der Sinn nach Gans steht, kann bis zum 24. Dezember ganze Gänse oder Keulen bestellen. Freilandgänse aus Deutschland, inklusive Rotkohl, Brot-Basilikum-Knödeln, Polenta und Braten- sowie Preiselbeer-Sößchen kostet 145 Euro. Die Portion reicht für vier bis fünf Esser. Günstiger wird’s mit einer Gans aus Osteuropa, da liegt der Abholpreis bei 115 Euro. Nähere Informationen gibt’s unter der Rufnummer 0203/370044.

Einfach Brendel bietet eine Gänsebox

Auch das Team vom „Einfach Brendel“ (Fuldastraße 20) will sich durch den Lockdown „kämpfen“. Donnerstags bis sonntags, jeweils von 17 Uhr bis 20 Uhr, kann man vorbestelltes Essen abholen. Jeweils zum Beginn der Woche wird die aktuelle Speisekarte bei Facebook veröffentlicht. „Einen Schwerpunkt werden wir im November auf die Gans legen und deshalb eine Gänsebox anbieten“, offeriert der Koch des beliebten Bistros.

Das Drei-Gang-Menü zum Preis von 45 Euro pro Person beinhaltet eine „Créme vom Muskatkürbis, Kokossahne und Zimtwürfel“, der Hauptgang kommt klassisch mit Gänsekeule, Rotkohl, Kartoffelklößen, Maronen und Bratapfel und zum Nachtisch gibt’s Schokotörtchen mit Kardamom-Kirschragout und Vanillecreme.

Die Portionen werden vorbereitet, im Vakuumbeutel verpackt und können mit Hilfe einer Anleitung zu Hause fertig gegart werden. Wer lieber eine komplette Gans bestellen möchte, muss 55 Euro pro Person rechnen. Die werden dann nach Terminabsprache punkt genau geschickt und können abgeholt werden. „Danke für Eure Treue“, sagt Yvonne Specht, die mit einem ähnlichen Service schon einmal durch die schwierige Zeit gekommen ist. Bestellungen nimmt die Chefin unter info@einfach-brendel.de entgegen. Weitere Infos bekommen Interessierte auch telefonisch unter 0172/7935547.

Traditionelle Küche im Haus Kaiserberg

Das Haus Kaiserberg in Duisburg-Duissern (Hohenzollernstraße 11) ist eine gut bürgerliche Gaststätte. Die Wirtsleute wollen ihre Gäste auch in den nächsten Wochen mit traditionellen Gerichten versorgen. Auf der Internetseite findet man nicht nur die Speisekarte, sondern kann das Essen direkt online bestellen und außerdem angeben, ob es geliefert werden soll oder man lieber selbst vorbei kommt, um die Speisen abzuholen.

Die Auswahl reicht von Salattellern über Spezialitäten vom Grill oder Schnitzeln. Abhol- und Lieferservice werden zwischen 11.30 Uhr und 20 Uhr im Umkreis Duissern und Neudorf angeboten.

Im November werden zudem komplette Gänse oder Gänsekeulen zum Verzehr zu Hause angeboten. Für 24,50 Euro gibt es eine Keule oder ein Stück Brust mit Rotkohl, Knödel und einem Apfel mit Maronen. Wer eine ganze Gans samt Beilagen nimmt, zahlt 96 Euro und bekommt eine Flasche Rotwein dazu. Das Haus Kaiserberg ist unter 0203/3635198 zu erreichen.

Renzis Gänsetaxi kommt aus Duisburg-Baerl

Tobias Bähner, Koch und Inhaber des Restaurants Renzis, setzt in den nächsten Wochen auf ein so genanntes „Park & Pick“-Konzept. Die Gäste bestellen und bekommen die Gerichte auf den Parkplatz gebracht. Gänse kommen per Taxi. Foto: Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

„Park und Pick“ heißt das Konzept, das sich beim Ausflugslokal „Renzis“ (Grafschafter Straße 197) schon einmal bewährt hat. „Zwischen Hunger und satt liegt nur eine Fahrt“, sagt Astrid Bähner lächelnd. Das Küchenteam bringt die Gerichte zum Parkplatz, dann geht’s nach Hause. Auf der Speisekarte stehen aktuell „Omas Sauerbraten vom Rind“, Hirschgulasch oder auch Burger.

Mit einem Gänsetaxi haben Astrid und Tobias Bähner vom Renzis in Baerl bereits Erfahrung. Regelmäßig vor Weihnachten kann man bei Ihnen knusprige Vögel ordern. Die Gans mit Sauce kostet 100 Euro plus Anfahrt. Wer Gewürzrotkohl, Klöße und Bratapfel dazu möchte, muss 120 Euro einkalkulieren. Ein Braten reicht für vier bis fünf Personen und muss 48 Stunden im Voraus bestellt werden: 02841/9811123 oder info@renzis.de

Gänsezeit im Restaurant Küppersmühle

St. Martin ist der Tag, ab dem im Restaurant Küppersmühle (Philosophenweg 49-51) die Gänsezeit eingeläutet wird. Sie werden klassisch mit Apfelrotkohl, Knödeln, Maroni und Bratapfel angeboten. Wer den Braten zu Hause genießen möchte, muss unbedingt vorbestellen – für Weihnachten bis zum 22. Dezember. Neben Brust und Keule von der Oldenburger Gans gibt’s eine Zubereitungsanleitung, wie das Gericht zu Hause garantiert gelingt. 35 Euro pro Person kostet der schmackhafte Service.

Im November gibt es zudem eine Karte, von der man weitere Speisen „to go“ bestellen kann. Darauf finden sich beispielsweise Hähnchencurry ebenso wie geschmortes Ochsenbäckchen oder Kürbisravioli. „Wir sind weiter für euch da“, verspricht Kai Wergener. Die Bestellungen werden von Dienstag bis Samstag zwischen 12 Uhr und 19.30 Uhr per E-Mail (info@kueppersmuehle-restaurant.de) oder telefonisch unter 0203/5188880 entgegen genommen. Wahlweise sind die Gericht heiß oder können zu Hause selbst erwärmt werden.

Catering ist das Spezialgebiet von Frank Schwarz

Frank Schwarz und seine Gastro-Group sind schwer getroffen von der Corona-Krise. Für den Caterer sind zahlreiche Aufträge bei Messen weggefallen und als die Schulen im Frühjahr schließen mussten, gab es auch kein Schulcatering mehr. Dabei hat der Gastronom viel Erfahrung damit, wenn es darum geht, Essen außer Haus zu liefern. Die Frank Schwarz Gastro-Group bietet das ganze Jahr so genannte Genussboxen an. Im November sind diese auch mit Gänsen oder Enten gefüllt.

In der Gänsebox befindet sich eine Freilandgans mit Maronensauce, Rosenkohl und klassischer Apfelrotkohl. Dazu wahlweise Kartoffel- oder Serviettenklöße für vier Personen. Kostenpunkt 150 Euro. Die Lieferkosten betragen in Duisburg 20 Euro, nach Mülheim, Moers oder Düsseldorf geht’s für 30 Euro. Wer am Großmarkt (Auf der Höhe 10) selbst abholt, spart sich diesen Posten. Eine andere Genussbox beinhaltet eine Ente mit Orangensauce samt Rosenkohl und Serviettenklößen für 120 Euro. Bestellt werden kann im Internet auf der Seite www.zuhausespeisen.de oder telefonisch: 0203/ 45 03 90

Wiener Schmankerl und Gänse zum Abholen

Im Frühjahr hat Walter Portner bereits einen Lieferdienst angeboten – und sogar eine Rolle Toilettenpapier oben drauf gepackt. Mit seinem Restaurant „Wilder Wiener“ (Schweizer Straße 1) ist Portner unlängst Teil der „Duisburg ist sicher“-Kampagne gewesen. Nun, während des zweiten Lockdown, bieten Portner und sein Team Schmankerl zum Abholen an. Mittwoch bis Samstag kann man bei ihm von einer „Außer Haus“-Karte Wiener Schnitzel, Backhendl-Salat und andere Klassiker bestellen. Auch Mittagsangebote gibt es – die Speisen müssen allesamt bis zum Vortag geordert werden. Großbestellungen, etwa für Firmen, können geliefert werden, ansonsten gelten die Angebote für Selbstabholer.

Zu den „Spezialangeboten“ zählen in ungeraden Wochen Haxen, aber auch Gänse. Entweder als Portion für 28 Euro mit Rotkohl und Knödel oder als kompletter Braten für vier Personen. Dieser kostet 105 Euro, muss zu Hause aber selbst tranchiert werden. Bestellungen sind unter 0203/93442512 möglich.

