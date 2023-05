Duisburger erhält Bundesverdienstkreuz für sein Engagement

Duisburg. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat einem Duisburger das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Die Übergabe übernahm Sören Link.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Reiner Wiedenbrück aus Duisburg in Anerkennung seiner Verdienste um Staat und Volk das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

Übergeben wurde die Auszeichnung allerdings nicht in Berlin, sondern im Duisburger Rathaus: Dort überreichte Oberbürgermeister Sören Link Wiedenbrück die Medaille.

Der Duisburger erhielt die Verdienstmedaille für sein langjähriges Engagement im Katastrophenschutz. Bereits 1961 trat Wiedenbrück der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bei und war in den Folgejahren in verschiedenen Funktionen ehrenamtlich tätig. Im Jahr 2008 wurde er zum Präsidenten des DLRG Landesverbandes Nordrhein gewählt. „Seinem maßgeblichen Engagement ist es zu verdanken, dass die DLRG im Jahr 2015 erstmals in das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) aufgenommen wurde“, heißt es in einer Mitteilung.

Daneben war Reiner Wiedenbrücks auch im 1. Meidericher Kanu Club sehr aktiv.

