Duisburger Entenrennen: Losverkauf läuft – bislang aber zäh

Duisburg. Das Entenrennen hat bei der Drachenboot-Regatta im Innenhafen einen festen Platz. Warum man im Juni eine Gummiente ins Rennen schicken sollte.

Am Tag der Drachenboot-Fun-Regatta startet mit dem Duisburger Entenrennen auch ein anderer ganz besonderer Wettbewerb. Seit elf Jahren veranstaltet der Verein für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung (VKM) das Event am Innenhafen. Das Rennen am 11. Juni um 15.30 Uhr ist gleichzeitig eine Charity-Veranstaltung – bislang läuft der Losverkauf allerdings schleppend.

Der Vorverkauf läuft schon seit Anfang April. Für jedes Los geht am Veranstaltungstag eine Gummiente ins Rennen. Die schnellsten Schwimmer gewinnen von Firmen gestiftete Sachpreise. Alle Gummienten werden vom VKM gemietet: „Wir fischen alle wieder raus. Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig“, versichert Geschäftsführerin Anette Käbe.

Duisburger Innenhafen: „Promi-Enten“ im Wettbewerb

Es werden zudem „Promi-Enten“ für 119 Euro verkauft, die Unternehmen, Politikerinnen und Politiker vorab besonders hübsch gestaltet haben. Sie nehmen dann an einem Schönheitswettbewerb teil. Die schönste und die schnellste Ente bekommen jeweils einen Wanderpokal.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Idee kam vor elf Jahren auf einer Klausurtagung – es sei ganz einfach umzusetzen und eine nette Aktion, dachte man damals. So einfach war es dann zwar doch nicht, aber jetzt ist das Rennen fester Bestandteil – sowohl beim VKM als auch beim Innenhafenfest. Das Event bringt Zuschauer, Spenden und Aufmerksamkeit, es wird mitgefiebert, gefeiert und gejubelt – aber auch aufgeklärt: „Natürlich geht es um das Entenrennen, aber auch um die Wahrnehmung unserer Sache“, so Käbe. Die Enten haben Wiedererkennungswert für den gesamten Verein.

Vorverkauf für Entenrennen: VKM spürt Folgen der Inflation

Die Kosten für Gewinne, Organisation und Gummienten seien alle durch Sponsoren gedeckt. Der VKM garantiert: „So fließt der Losverkauf wirklich nur in die Aktivitäten des Vereins.“ 2023 seien das insbesondere die Finanzierung des eigenen Kindergartens (wir berichteten) und die Gruppenangebote des Vereins. Die Erlöse ergänzen Fördermittel und weitere Spenden – so könne der VKM sich weiter für eine selbstständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben einsetzen.

Für 119 Euro lassen sich besonders gestaltete „Promi-Enten“ ins Rennen schicken. Foto: Zoltan Leskovar / FUNKE Foto Services / FUNKE Foto Services

Trotz des niedrigen Preises gestaltet sich der Verkauf bisher jedoch zäh. Man merke die wirtschaftliche Situation schon, sagt die Geschäftsführerin. Hoffnung besteht trotzdem weiter, „die meisten Lose werden erfahrungsgemäß immer am letzten Wochenende verkauft“. Für den Vorverkauf am Sonntag wünscht sich der VKM deshalb gutes Wetter und viel Andrang auf dem Marina-Markt.

Nicht nur Losverkäufe, sondern auch Gewinne – die Inflation schlägt auf beides. Es werde „immer schwieriger, Preise zu generieren“. Trotzdem kann man auch dieses Jahr wieder Gutscheine, Reisen und andere Preise gewinnen. Sogar bei einer Niete bleibe „ohne Gewinn ja immer noch das gute Gefühl“.

>>ENTENRENNEN IN DUISBURG: WIE KANN MAN MITMACHEN?

Lose kann man in Duisburger DM-Filialen und bei ausgewählten Partnergeschäften kaufen. Die komplette Liste aller Vorverkaufsstellen ist einsehbar unter www.entenrennen-duisburg.de. Außerdem verkauft der VKM die Lose auch direkt, das nächste Mal am Sonntag (14. Mai) auf dem Marina-Markt.

Ein Los kostet drei Euro, zwei Lose vier Euro. So ist der Preis seit Jahren, den wolle man auch trotz Inflation nicht anheben, so Anette Käbe: „Wir haben viele Wiederholungstäter, die kommen jedes Jahr wieder.“

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg