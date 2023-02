Duisburger Eisdielen: Neue Saison – ein Café senkt den Preis

Inhaberin Silke Maas freut sich auf ihre Stammgäste. Am Wochenende kamen die ersten in Neuenkamp vorbei.

Duisburg. Der Frühling ist noch nicht ganz da, aber Eis geht immer. Nach und nach öffnen die Duisburger Eisdielen wieder. In einer sinken die Preise sogar.

Das Thermometer zeigt zwar noch nicht verlässlich zweistellige Gradzahlen an – doch die Sonne scheint und die Duisburger freuen sich auf den Frühling. Grund genug für einige Eisdielen, die Eiszeit schon einzuläuten. Eine Übersicht, welche Cafés bereits geöffnet hat.

„Der Kuckuck fliegt wieder“, jubelt Silke Maas von der gleichnamigen Eisdiele „Kuckuck“ in Duisburg-Neuenkamp. „Wir öffnen immer im Februar, weil die Leute dann wieder Lust auf Eis haben. Am ersten Tag gab es eine kleine Schlange und heute waren schon die ersten Firmenkunden da“, erklärt die Chefin, die sich ebenfalls über ein Wiedersehen mit den Stammgästen freut.

Zur Feier des Tages hat sie das erste Mal Zitrone-Basilikum-Eis gemacht und ab nächster Woche soll es weitere neue Sorten geben. Die Kugel kostet 1,30 Euro wie schon 2022. Im vergangenen Jahr mussten viele Eisdielen die Preise anziehen, weil die Zutaten sich stetig verteuerten. „Es kann sein, dass das in ein paar Monaten wieder passiert. Aber meine Kunden hatten Verständnis“, sagt Silke Maas erleichtert. Aktuell ist das Café an der Lilienthalstraße 10 von 12 bis 19 Uhr geöffnet – nur samstags bleibt die Eisdiele geschlossen. Je länger die Tage werden, umso ausgedehnter werden die Öffnungszeiten.

Reiner und Renate Rinkau haben den ersten Öffnungstag von der Eisdiele Kuckuck genutzt, um sich zwei Kugeln zu gönnen. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Duisburger Eis-Fans fühlen sich „im siebten Himmel“

Das Eiscafé Dapian am Sittardsberg (Düsseldorfer Landstraße 173) erntet Jubelstürme, dass man sich dort wieder mit Schoko, Vanille, Salzkaramell und Co. eindecken kann. „Ich hatte schon Entzugserscheinungen. Ich freu mich, Euch alle wiederzusehen“, schreibt ein Stammgast auf der Facebook-Seite. Auch die Eissorte „Siebter Himmel“ schickt die Duisburger Eisliebhaber in den selbigen. Ausnahmsweise ist an diesem Dienstag geöffnet, ansonsten ist dienstags traditionell Ruhetag. Von 11 bis 19 Uhr freuen sich die Betreiber auf Gäste.

Für die Eiskugeln von Liliana Dohmke alias Lilly’s fahren auch Eis-Fans von der anderen Rheinseite nach Rheinhausen. Am vergangenen Donnerstag wurde an der Krefelder Straße 97 die Saison eröffnet. Draußen saßen zwar die wenigsten, aber drinnen genossen dafür umso mehr Gäste ihre Lieblingskugeln. Die meisten gönnen sich die kalte Leckerei trotz dieser 1,50 Euro aufgrund der gestiegenen Kosten für die Zutaten. Momentan ist täglich zwischen 12 und 18 Uhr geöffnet. Wenn die Sonne länger scheint, werden die Zeiten verlängert.

Eiscafé Käsemann hat veganes Sortiment erweitert

Das Eiscafé Käsemann am Walderbenweg 14 ist ein Klassiker im Duisburger Süden. Schon seit Januar gibt es dort wieder Vanille, Schoko und allerlei vegane Sorten im Angebot. Im vergangenen Jahr haben die Macher das vegane Sortiment deutlich erweitert. „Wir freuen uns unglaublich, wieder für euch da zu sein“, sagt das Team und die Duisburger revanchieren sich kräftig, indem sie zuverlässig die Kugeln schlecken. Die Zeiten 12.30 Uhr bis 20 Uhr sollte man sich merken, nur samstags bleibt die Eisdiele geschlossen.

Die Eismanufaktur Primavera von Fiorella und Renato Venier feiert in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag. Foto: Elke Wiegmann / RR

„Primavera“ bedeutet Frühling – und den lockt die Familie Venier seit Januar wieder. „Wir machen immer nur eine kurze Pause. Die Leute freuen sich wieder auf ihr Eis“, weiß Renato Venier, der vor 30 Jahren seine Eisdiele in Neudorf eröffnete. Momentan warten die Klassiker in der Theke. Wenn es wärmer und das Obst-Angebot reichhaltiger wird, kommen neue Frucht-Eissorten hinzu.

„Früher haben die Leute viel Nuss oder Stracciatella bestellt, heute wollen sie mehr fruchtiges Eis“, erklärt der „Primavera“-Chef. 1,40 Euro kostet die Kugel momentan. Die Preise für Zutaten schwanken allerdings, deshalb könnte es sein, dass sich die Preise während der Saison noch einmal ändern. Von 11 bis 19 Uhr ist an der Mülheimer Straße 128 geöffnet, samstags ist Ruhetag.

In der Innenstadt ist „Bocconcino“ übrigens eine verlässliche Adresse – die Eisdiele im City-Palais (Königstraße 39) hatte auch in den Wintermonaten nicht geschlossen. Gleichwohl standen nicht so viele Tische auf der Terrasse wie sonst. Eine kleine Portion Eis (drei Kugeln) gibt es hier für 5,10 Euro, das entspricht einem Kugelpreis von 1,70 Euro. Sahne oder Soßen schlagen mit 1,50 Euro zu Buche. Abkühlen kann man sich täglich von 10 bis 21 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr.

Gut verhandelt: Eiscafé Behrens senkt den Preis pro Kugel

Eiscafé Behrens eröffnet die Saison am Donnerstag, 16. Februar. Zunächst neben dem Ocho (Neudorfer Straße 38) am Duisburger Hauptbahnhof. Der Hochfelder Standort wird verlagert von der Wanheimer Straße zur Musfeldstraße. In einer alten Apotheke soll nach einem Umbau neu eröffnet werden.

Betreiber Justin Suginthan will die Preise in dieser Saison sogar senken. „Ich habe mit meinen Lieferanten gut verhandelt, weil wir im vergangenen Jahr so viel Eis produziert haben, können wir die Kugel wieder für 1,20 Euro statt 1,30 Euro anbieten.“ Damit dürfte er zu den wenigen Cafés gehören, in denen das Eis billiger wird.

Justin Suginthan und Isabel Schaffeld freuen sich, die Gäste von Eis Behrens bald in einer alten Apotheke an der Musfeldstraße zu begrüßen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

>> Rheineis zieht im März nach

Liebhaber von Rheineis müssen sich noch bis zum 15. März gedulden, dann öffnen Linda Karsten und Jonas Simon in Wedau (An den Platanen 2b) wieder in die Saison. Aktuell sind die Macher noch auf der Suche nach Personal, das das Team tatkräftig unterstützen kann.

