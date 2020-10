Duisburg. Das Duisburger Duo Tardigrad überzeugt in der Säulen-Jazz-Reihe mit Improvisationen. Musiker sind in der Corona-Krise wie die Maus Frederick.

Die Säulen-Konzerte von Eckard Pressler stehen allemal für ungewöhnliche und bisweilen auch experimentelle Klang-Erlebnisse. Vor einem durch die Corona-Auflagen geschrumpften kleinen Publikum war jetzt das Duisburger Tardigrad Duo auf der Kleinkunstbühne am Dellplatz zu Gast, das für sich mit einem „außerirdischen Sound mit transparenter Leichtigkeit“ wirbt.

Der virtuose Cellist und Klangkünstler Daniel Brandl und der für die Perkussion und für das Schlagzeug verantwortliche Giuseppe Mautone erfreuten ihre Gäste in der Säule mit einer interessanten Mischung aus Jazz, Elektronik, Weltmusik und schräger Improvisation, die ganz in der musikalischen Tradition der stets innovativen Konzert-Reihe steht. Dabei sorgte auch schon mal das Cello für den Rhythmus und das Schlagzeug für die Melodie.

In den Improvisationen von Tardigrad klingen Zitate an

Die Zuhörer konnten sich über einen stets originellen musikalischen Dialog freuen, der stilistisch keine Grenzen kennt. Das Duo mit seinem eigenwilligen Konzept eröffnete den Abend mit einer kühnen Improvisation, der weitere folgen sollten. Wie Daniel Brandl betonte, wisse man vorher nie genau, was man denn überhaupt im Konzert spielen werde.

Was aber kein Problem war, denn die Improvisationen bargen durchaus einen kleinen Schatz von Zitaten, deren Herkunft die beiden Musiker vielleicht selbst nicht kennen. Das sympathische Duo schuf hier in der Säule hoch atmosphärische Klangbilder, in denen Brandl und Mautone, der jederzeit ein exzellenter Schlagzeuger und Perkussionist ist, vom Mut zum musikalischen Risiko leben.

Die Geschichte von der musikalischen Maus Frederick

So erzählte Brandl zwischen zwei Improvisationen die Kinderbuch-Geschichte von der Maus Frederick, die vor dem Winter den Klang der Blätter sammelt, während die anderen Mäuse Nahrung für den Winter anhäufen. Doch nur dank Frederick kommen die Mäuse schließlich über den kalten Winter. Genau diese Rolle spiele man, so Brandl, derzeit als Musiker in der Corona-Krise. Viel Beifall für das Duo Tardigrad und seine wunderbar schrägen Improvisationen.

Das nächste Säulen-Konzert findet am Mittwoch, 28. Oktober, um 20 Uhr mit dem Quintett Tribe statt. Zu Gast sind unter anderem John-Dennis Renken und Angelika Niescier. Karten unter info@pressler-events.de.