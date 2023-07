Duisburger Dichterin: Trübselig, hoffnungslos und finster

Duisburg. Die Duisburgerin Lütfiye Güzel führt Leser auf eine gnadenlose Reise in das Reich der Finsternis. Was das Buch mit Charles Bukowski verbindet.

„Eine ausgetrocknete Spinne braucht wenig Fläche. Zerfällt in meinem Kopf in Buchstaben“ – Dichterin Lütfiye Güzel, 1972 in Duisburg geboren, 2014 mit dem Fakir-Baykurt-Kulturpreis der Stadt Duisburg und 2017 mit dem Kulturpreis Ruhr ausgezeichnet, hat mit „Ich.soll.ruhiger.werden.“ ein neues Buch veröffentlicht.

Die auch in der Berliner Kulturszene sehr prominente Autorin präsentiert seit Jahren eigenwillige und kreative Lyrik und überzeugt mit Büchern wie „Pinky Helsinki“ oder „Herz-Terroristin“. Mit ihren neuen tiefsinnigen Wortspielen setzt Güzel inhaltlich auf fantasievolle und bisweilen etwas schräge Experimente, die man in dieser Form nicht alle Tage zu lesen bekommt.

Lütfiye Güzel: Poetin aus Duisburg mit dunkler Schriftsteller-Seele

Dabei überzeugt die junge Poetin durch eigenwillige und scharfsinnige Formulierkunst. Mit ihren philosophischen Texten folgt Lütfiye Güzel Literaten wie Charles Bukowski, der es gelernt hatte, der Trostlosigkeit der Existenz einen Sinn abzugewinnen und sich einer unbarmherzigen Realität intellektuell zu stellen.

Zu den Höhepunkten des kleinen Büchleins mit nur 51 Seiten zählt ein Kalender, der die Monate mit Text-Miniaturen feinsinnig schmückt. Das Jahr fängt bereits im Januar nicht sehr hoffnungsvoll an: „Ein Eingreifen ist unmöglich. Alles Beton.“ Auch im Februar dominiert keinesfalls die gute Laune: „Der Mond ist ohne Ausdruck.“ Im März: „Ich kann überall unglücklich sein.“ Auch im weiteren Verlauf des Jahres kommt kein Frohsinn auf. Wer diesen literarischen Kalender in der guten Stube sein eigen nennt, ist vor grundloser Euphorie unbedingt geschützt.

Lütfiye Güzel lässt ihre Leser ganz wie gewohnt an ihrer gnadenlosen Reise durch das Reich der Finsternis teilhaben. Ihr etwas überraschender Buchtitel „Ich.soll.ruhiger.werden.“ verspricht eine spannende und niemals beliebige Lektüre. Die gänzlich unsentimentale Poetin mit der dunklen Schriftsteller-Seele ist auch weiterhin einer der landesweiten Kultur-Exportartikel Duisburgs, der Stadt, in der Güzel aufwuchs und in der sie heute unter anderem lebt.

„Ich.soll.ruhiger.werden.“ von Lütfiye Güzel kann für 12 Euro erworben werden. Die Bestellung ist per E-Mail an lguezel@yahoo.com möglich. Die Autorin liest am 5. Dezember beim Verein für Literatur in der Duisburger Stadtbibliothek.

