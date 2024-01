Duisburger Chirurg schenkt Kindern in Somalia Lebensfreude

Ali Tehrani ist Mund-Kiefer-Gesichtschirurg an der Helios Klinik Duisburg-Homberg. Er reiste nach Somalia, um dort 150 Kinder und Jugendliche zu operieren und ihnen so wieder mehr Lebensfreude zu schenken.

Voll und laut ging es vor der Kinderklinik in Hargeisa zu, als Mund-Kiefer-Gesichtschirurg Ali Attarchi Tehrani von der Helios Klinik Duisburg-Homberg im Dezember in Somalia angekommen war. Fast 350 Kinder und Jugendliche, teilweise von sehr weit angereist, warteten mit ihren Familien auf die Hilfe durch das Team des Hammer Forums, zu dem auch Tehrani gehört. Innerhalb einer Woche konnten sie etwa 150 Kindern und Jugendlichen neue Lebensfreude schenken. Viele der Patienten erhielten zum ersten Mal in ihrem Leben medizinische Versorgung.

Während seines Einsatzes führte der Duisburger Chirurg Operationen an 32 Patienten mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalte durch

„Es waren operativ sehr erfolgreiche, wenn auch manchmal sehr anstrengende Tage“, erzählt Tehrani. „Man ist motiviert, weiterzumachen und seine Fähigkeiten für andere einzusetzen.“ Während seines Einsatzes führt er zusammen mit Dr. Theo Emmanouilidis und Dr. Mohammad Abadi Operationen an 32 Patienten mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalte durch. Gemeinsam plante das Team auch schwierige Eingriffe, um den kleinen Patienten zu helfen. Eines der Kinder, ein 13-jähriger Junge, litt seit mehreren Jahren an einer Knochenentzündung im Oberarm. Die Chirurgen entfernten das abgestorbene Knochenstück, um so die Gesundheit des Jungen zu verbessern. Auch viele Kinder aus Nomadenfamilien suchten die Klinik auf, darunter Patienten, die von Schlangen gebissen wurden, wodurch Versteifungen an Fingern und abgestorbenes Gewebe an den Händen entstanden sind.

Chirurg Ali Tehrani aus Duisburg reiste bereits im Juni 2023 nach Somalia, um dort Kinder medizinisch versorgen zu können

Die Kinderklinik in Hargeisa wird durch Spendengelder finanziert und ist gut organisiert, das Personal ist versiert und hilfsbereit. „Die Kooperation im Team war jederzeit hervorragend“, sagt Ali Attarchi Tehrani, der ebenfalls im Juni 2023 in Somalia war. „Und die Operateure haben sich unermüdlich für die Kinder eingesetzt.“

Das Hammer Forum ist eine Hilfsorganisation, die medizinische Hilfe für Kinder in Krisengebieten leistet. 1991 gegründet, schickt sie mehrfach im Jahr qualifizierte Teams in Gebiete, in denen es sonst keine ausreichende medizinische Versorgung gibt, um so den Kindern die Chance auf eine gesunde Zukunft zu geben. Um die Kinder versorgen zu können, ist der Verein auf Spenden angewiesen.

Informationen zum Spenden gibt es unter https://hammer-forum.de/spenden.

