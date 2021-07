Duisburger Büromarkt: Unternehmen plant Umzug im Innenhafen

Duisburg. Bewegung auf dem Büromarkt in Duisburg: Die Terrabau AG wird ihre Niederlassung in Duisburg verlegen. Was das für die Schifferstraße bedeutet.

Die Terrabau AG wird innerhalb Duisburgs ihre Niederlassung verlegen. Bislang an der Schifferstraße 166 präsent, wird das Unternehmen zukünftig an der Hausnummer 200 zu Hause sein. Das teilt die Cubion Immobilien AG mit, die den Mietvertrag über 840 Quadratmeter Bürofläche vermittelt hatte.

Die Terrabau AG entwickelt Wohnkonzepte in bestehenden Bauwerken und Neubauten. Mit einem Team von Architekten, Zeichnern und Wirtschaftlern saniert, modernisiert und verkauft das Unternehmen auch Wohnraum in denkmalgeschützten Objekten. Die Verwaltung an der Anschrift Schifferstraße 166 soll mit dem geplanten Umzug aufgegeben werden.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Schifferstraße in Duisburg: Neuer Mieter für Bestlage am Wasser

Die neue angemietete Bürofläche wird durch den Mieter selbst ausgebaut und noch im laufenden Jahr bezogen. „Die Entscheidung für genau diese Immobilie wurde aufgrund einer effizienten Flächenstruktur getroffen“, teil Vermittler Cubion mit. Auch die direkte exklusive Lage am Wasser sei ein Argument für den Umzug.

Der Bürokomplex an der Schifferstraße 200 ist mit dem geplanten Einzug des Bauprojektentwicklers wieder voll vermietet. Eigentümer des Gebäudes ist die Aik Immobilien-Investmentgesellschaft für berufsständische Versorgungswerke und Pensionskassen.

Im vergangenen Jahr hatte auch das IT-Unternehmen Unique projects in Duisburg einen neuen Firmensitz an gleicher Stelle gefunden. Rund 1410 Quadratmeter Bürofläche wurden ebenfalls an der Schifferstraße 200 angemietet. Der Umzug innerhalb Duisburgs war für Anfang des Jahres geplant, zuvor war das Unternehmen an der Königstraße beheimatet.

Büromarkt-Entwicklung in Duisburg: Mercator One mit neuem Mieter

Neue Entwicklungen gibt es auch an anderer Stelle in der Stadt: Mit der geplanten Vermietung zweier Etagen an die Deutsche Bahn ist von den Büroflächen im sechsgeschossigen Geschäftshaus Mercator One einzig das Staffelgeschoss noch nicht vermietet. Ein Umzug in die exklusive Etage samt Dachterrasse hat seinen Preis: 17,50 Euro pro Quadratmeter müssen Mieter bezahlen, die Terrasse wird anteilig angerechnet.

Zum Vergleich: Laut der Cubion Immobilien AG lag die Durchschnittsmiete für Büroflächen in Duisburg im Jahr 2020 bei 12,85 Euro pro Quadratmeter. Die bislang realisierten Spitzenmieten liegen bei 16 Euro pro Quadratmeter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg