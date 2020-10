Duisburger Band Trionova: „Poplounge“ zum Streamen

Duisburg. Die Duisburger Band „Trionova“ veröffentlicht ihre vier „Poplounge“-Alben digital. Die Band entwickelte einen neuen Sound.

Die „Poplounge“ wird digital: Vom 9. Oktober bis zum 11. Dezember werden die vier „Poplounge“-Alben der Duisburger Band Trionova in regelmäßigen Abständen auf allen gängigen Streamingplattformen veröffentlicht. Bis jetzt gab es die vier Werke der Gruppe um den Duisburger Musiker Jupp Götz nur ganz „klassisch“ auf CD – 20.000 Stück wurden im Laufe der Jahre gepresst und verkauft.

Mit Jupp Götz als Sänger und Trommler an der Cajon, Gert Neumann oder Drazen Zalac an der Gitarre und Volker Kamp oder Nils Imhorst am Kontrabass hat sich das Trio seit 2005 in Duisburg, dem Ruhrgebiet und Deutschland mit ungezählten Auftritten ein großes Publikum erspielt.

Duisburger Band interpretiert große Pophits neu

Das Erfolgsrezept der Gruppe ist schnell erklärt: Musikalität, dreistimmiger Satzgesang – und der ganz besondere „Lounge-Sound“, den Trionova geprägt hat. Bekannte Popsongs, etwa „Norwegian Wood“, „How deep is your love“ oder „Easy“, hat die Band zu sanfter Begleitmusik umarrangiert, die das Essen im Restaurant genau so passend untermalt wie das Picknick im Park.

Anders als bei den meisten Liveshows der Band sind auf den vier Alben bei vielen Songs Gastmusiker jeder Couleur mit von der Partie. Die Alben „Poplounge“ erscheinen, in der Reihenfolge Eins bis Vier, jeweils am 9. Oktober, am 30. Oktober, am 20. November und am 11. Dezember auf Streamingplattformen wie Spotify oder Apple Music.