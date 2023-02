Duisburger backt bei RTL, kocht im ZDF und zockt bei SAT.1

Duisburg. Ob Backen bei RTL, Kochen im ZDF oder Zocken bei SAT.1: Marcel Juhas aus Duisburg liebt das Fernsehen. So lief sein letzter TV-Aufritt.

Wer schafft es, in 99 Spielrunden nicht ein einziges Mal der oder die Letzte zu sein? Die SAT.1-Gameshow „99 – Eine:r schlägt sie alle!“ ist am Montag, 27. Februar, in die dritte Staffel gestartet – mit dem Duisburger Marcel Juhas (32). Insgesamt 100 Kandidaten müssen dabei in 99 Spielen beweisen, was für ein Allroundtalent in ihnen steckt. Dabei kommt es in den Spielen auf Geschick, Sportlichkeit und Cleverness an, und nach jedem Einzelspiel scheidet einer der 100 Kandidaten aus.

In der SAT.1-Gameshow „99 – Eine:r schlägt sie alle!“ hatte Marcel Juhas nicht so viel Glück. Foto: SAT.1/Julia Feldhagen

Für Marcel Juhas war die Show quasi ein Heimspiel. „Die Dreharbeiten fanden im Duisburger Landschaftspark statt.“ Der Heimvorteil hat dem Buchholzer allerdings nicht viel gebracht. Er musste den Traum von der 99.000-Euro-Siegprämie schnell begraben. Der 32-Jährige nahm’s sportlich: „Es hat Spaß gemacht, aber ich habe noch nie etwas so Anstrengendes in meinem Leben gemacht.“

Duisburger schon in mehreren TV-Formaten zu sehen

Wer die Show verfolgt und gedacht hat, Juhas nicht zum ersten Mal im TV gesehen zu haben, liegt goldrichtig. Der Duisburger liebt die Fernsehbranche: 2018 nahm er an der RTL-Backshow „Hauptsache süß“ teil. Damals landete Juhas mit einem Schoko-Nusskuchen nach dem Rezept seiner verstorbenen Oma, das er mit einer Amaretto-Mascarpone-Creme und einer Erdbeercreme mit Minze und Zitrone verfeinerte, unter vier Hobby-Bäckerinnen und -Bäckern auf Rang drei.

2021 kam der Duisburger in der ZDF-Kochshow „Die Küchenschlacht“ ins Finale und verpasste den Wochensieg nur knapp. Seine Maultaschen mit Kartoffel-Minz-Füllung im Pilzsud und marinierte Salatherzen reichten für den zweiten Platz.

Auf Instagram über 12.000 Follower

Und obwohl Juhas nun in der SAT.1-Gameshow „99 – Eine:r schlägt sie alle!“ früh ausgeschieden ist, hat er große Lust auf weitere TV-Auftritte. Sein Name ist längst bei mehreren Casting-Agenturen registriert, so dass der 32-Jährige für diverse Formate angefragt wird. Dass der Duisburger die Öffentlichkeit nicht scheut und sich gern in Szene setzt, zeigt er auf Instagram auch seinen mittlerweile über 12.000 Followern.

Beruflich arbeitet Juhas als Augenoptiker. Außerdem sitzt er für das „Zebra“-TV-Team in der Regie. Damit hat er sich als glühender Anhänger der MSV-Kicker einen Kindheitstraum erfüllt.

