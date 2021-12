Duisburger Apotheker erwarten an den Feiertagen eine große Nachfrage.

Notdienste Duisburger Apotheker: Großer Andrang in Notdiensten erwartet

Duisburg. Die Apotheker erwarten an den Feiertagen in diesem Jahr einen großen Andrang. Hier geht es zu einer Übersicht der Duisburger Notdienste.

Apotheker erwarten über die Feiertage in Duisburg einen großen Andrang in den Notdienst-Apotheken.

„Aufgrund der besorgniserregend hohen Infektionszahlen und vielen Erkältungsvirusinfektionen werden wir wahrscheinlich in diesem Jahr bei unseren Feiertagsdiensten ganz besonders in Anspruch genommen werden“, sagt Dr. Christoph Herrmann, Sprecher der Apotheker in Duisburg.

Er versichert gleichzeitig: Wer ein dringend ein Arzneimittel benötige, werde dies in einer diensthabenden Apotheke in der Nähe bekommen. Die meisten Apotheken werden an den Feiertagen aber keine Digitalisierung von Impfnachweisen vornehmen. Dies gehöre auch nicht zur Grundversorgung, erklärt Hermann.

Weihnachten und Silvester: So finden Sie die Notdienst-Apotheken in Duisburg

„Über Arzneimittel hinaus werden bei uns dringend benötigte Gesundheitsprodukte nachgefragt, wie Fieberthermometer, Verbandmaterial und in diesem Jahr Corona-Schnelltests“, berichtet der Sprecher aus Erfahrung.

Um Wartezeiten an den Notdienst-Apotheken zu vermeiden, raten die Duisburger Apotheker dazu, die eigene Hausapotheke noch vor Weihnachten aufzufüllen.

Die nächstgelegene Notdienst-Apotheke lässt sich per Kurzwahl unter 22 8 33 von jedem Handy (69 Cent pro Minute) oder unter der kostenlosen Rufnummer 0800 00 22 8 33 aus dem deutschen Festnetz finden. Eine Übersicht bieten auch die Internetseiten www.apothekennotdienst-nrw.de und www.aponet.de.

Christoph Hermann ergänzt: „Jede Apotheke weist auch per Aushang auf die nächstgelegenen Notdienst-Apotheken hin.“

