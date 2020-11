Duisburg. Die Stadt Duisburg nimmt ihr Pollersystem in Betrieb, das die Menschen in der Innenstadt vor Terror-Attacken mit Fahrzeugen schützen soll.

Die versenkbaren Anti-Terror-Poller in der Fußgängerzone der Duisburger Innenstadt gehen am Sonntag, 15. November, in Betrieb. Damit findet eine scheinbar unendliche Geschichte doch noch ein gute Ende. Zehn Zufahrten zur City werden nun mit 139 feststehenden und 16 senkbaren Pollern abgesichert – drei Jahre, nachdem der Rat 2017 diese per Dringlichkeitsbeschluss abgesegnet hatte, um die Menschen in der Innenstadt vor Attacken mit Fahrzeugen zu schützen. In den vergangenen Tagen wurden erfolgreiche Testläufe durchgeführt. Derzeit werden noch letzt Arbeiten an den einzelnen Standorten durchgeführt.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,5 Millionen Euro

Immer wieder war der Baubeginn verschoben worden, mal hakte die Technik, dann sorgten aufwendige Ausgrabungen für die mächtigen Fundamente, bei denen die Arbeiter auf Leitungen und Kanäle stießen für Verzögerungen. Letztlich begannen die Arbeiten im April 2019. Verkalkuliert hatte sich die Stadt Duisburg auch nicht nur beim Zeitplan, sondern auch bei den Kosten für den Einbau und die Poller, die ursprünglich mit 700.000 Euro veranschlagt wurden. Schnell wurde aber klar, dass diese Summe nicht ausreichen wird. Aufgrund der steigenden Nachfrage sind die Gesamtkosten letztlich auf 2,5 Millionen Euro angewachsen.

Die Anti-Terror-Poller hatte die Stadt Duisburg zur Absicherung der Innenstadt nach dem Terrorangriff auf dem Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016 in Auftrag gegeben. An den Durchfahrtmöglichkeiten mit den beweglichen Pollern befinden sich Ampeln, die teilweise schon jetzt in Betrieb sind und bei Rotlicht die Durchfahrt untersagen. Fahrzeuge werden grundsätzlich einzeln abgefertigt, die Poller heben sich nach der Durchfahrt wieder selbstständig. Induktionsschleifen im Boden verhindern ein unbeab­sichtigtes vorzeitiges Heben der Poller.

Zufahrtszeiten können flexibel angepasst werden

Während der täglichen Ladezeiten von 6 bis 12 Uhr und 19 bis 22 Uhr sind die Poller an den Standorten Kuhstraße/Ecke Steinsche Gasse, Landgerichtsstraße und Königstraße/Ecke Mercatorstraße in „Nullstellung“ für den Lieferverkehr heruntergefahren. Außerhalb der Be- und Entladezeiten von 12 Uhr bis 19 Uhr befinden sich alle Poller in „Hochstellung“ und schützen die Innenstadt vor dem Einfahren unberechtigter Kraftfahrzeuge. „Natürlich können aber die Zufahrtzeiten auch flexibel angepasst werden, wenn zum Beispiel Veranstaltungen in der Innenstadt stattfinden“, erklärt Stadtsprecher Malte Werning.

Sondergenehmigungen für Anwohner oder Schwerbehinderte

Neben den Einsatzfahrzeugen der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes erhalten auch Anwohner mit einem Stellplatz oder Personen mit einem Schwerbehindertenausweis (Merkzeichen „aG – außergewöhnlich Gehbehindert“ oder „Bl – Blind“) in Verbindung mit einem Ausweis oder Nationalpass die Erlaubnis zur Einfahrt. In diesen Fällen reicht das Vorzeigen der Dokumente durch einen Begleiter an den Terminals mit Gegensprechanlage und Kamera aus. Zukünftig soll eine Durchfahrt mithilfe einer ID-Karte möglich sein.

Aktuelle Ausnahme­genehmigungen zum Befahren der Fußgängerzone behalten bis zum Tausch durch die Stadt Duisburg gegen neue ID-Karten ihre Gültigkeit.

Weitere Informationen zum Duisburger Pollersystem gibt es im Internet unter www.duisburg.de/poller.